Pressestimme/'WSJ': Iran setzt Mörder auf ranghohe US-Beamte an

WASHINGTON (dpa-AFX) - Zu den mutmaßlichen Anschlagsplänen des Irans auf ranghohe US-Beamte schreibt das "Wall Street Journal":

"Der Umzug von Finanzminister Scott Bessent von seinem Wohnsitz auf einen US-Militärstützpunkt - Berichten zufolge aufgrund iranischer Morddrohungen gegen ihn - ist Teil einer viel größeren Geschichte. Das iranische Regime hat es auf hochrangige US-Beamte abgesehen. Das war schon vor dem aktuellen Krieg so, und niemand sollte erwarten, dass ein Abkommen zur Beendigung des Krieges dieses Problem aus der Welt schaffen wird. (...) Diese Drohungen sind ernst zu nehmen. (...) In diesem Monat stellte das iranische Regime in Teheran eine Plakatwand auf, auf der stand: "Wir werden Trump töten." (...)

Als Vizepräsident JD Vance im Juni für die Absichtserklärung mit dem Iran warb, sagte er, die Anführer des Regimes - von den Hardlinern der Iranischen Revolutionsgarden (IRGC) bis hin zu Politikern - hätten erklärt, sie bedauerten die 47 Jahre der Feindseligkeiten und wollten mit Amerika "ein neues Kapitel aufschlagen". Ihre Taten erzählen eine andere Geschichte.

Die Revolutionsgarden sind weiter aktiv, und ihre Kuds-Truppe arbeitet daran, US-Amerikaner, Juden und iranische Dissidenten auf der ganzen Welt anzugreifen. So funktioniert das Terrorregime des Irans, und es wird nicht aufhören, selbst wenn ein lächelnder Schläger Vance die Hand schüttelt und erneut verspricht, dass der Iran Öltanker durch die Straße von Hormus passieren lassen wird, sobald er alles andere bekommt, was er will."/aae/DP/mis