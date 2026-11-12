Procredit-Holding wird optimistischer bei Kreditportfolio und Kostenquote

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Procredit Holding wird nach dem dritten Quartal beim Wachstum des Kreditportfolios für dieses Jahr etwas zuversichtlicher. So soll dieses um 14 bis 15 Prozent anziehen statt wie bisher um 12 bis 15 Prozent angepeilt, wie das SDax-Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Auch bei dem Verhältnis aus Kosten zu den Erträgen sieht es für die Bankengruppe etwas besser aus. Hier wird nun ein um 2 bis 3 Prozentpunkte besseres Abschneiden erwartet als das im Vorjahr mit 73,4 Prozent der Fall war. Bei der Eigenkapitalrendite rechnet das Management allerdings weiter mit rund 7 Prozent. Ein bisher für dieses Jahr erwarteter positiver Währungsumrechnungseffekt komme wohl erst 2027 zum Tragen.

In den ersten neun Monaten dieses Jahres zog insbesondere der Zinsüberschuss an und wuchs um fast 15 Prozent auf 299,3 Millionen Euro. Der Provisionsüberschuss ging demgegenüber um 4 Prozent zurück. Eine sinkende Risikovorsorge und weniger Steueraufwand begünstigten das Nettoergebnis, das sich von 58,2 Millionen Euro auf 69,5 Millionen Euro verbesserte./men/stk

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