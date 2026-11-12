Rekordprämien in Schadenversicherung: Zurich Insurance auf Kurs

Zürich, 12. ⁠Nov (Reuters) - Die Zurich Insurance Group hat in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres die Bruttoprämien im Kerngeschäft Schaden- und Unfallversicherung um sieben Prozent auf ‌den Rekordwert von 42,1 Milliarden Dollar gesteigert. Das Wachstum sei unter anderem auf die anhaltend starke Nachfrage ⁠im ⁠Global-Specialty-Geschäft zurückzuführen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Solvenzquote gemäß Swiss Solvency Test (SST) lag Ende September bei 271 Prozent und damit knapp über den Analystenschätzungen von 269 Prozent nach einer firmeneigenen ‌Umfrage. Konzerngewinnzahlen werden für das ‌dritte Quartal nicht bekannt gegeben.

In der Lebensversicherung stiegen die Bruttoprämien von Januar bis September auf vergleichbarer Basis um ⁠drei Prozent auf 28,6 Milliarden Dollar. "Wir sind sehr zufrieden ‌mit der Entwicklung des ⁠Lebensversicherungsgeschäfts und hätten gerne, dass es in unserem Portfolio überproportional wächst," sagte Finanzchefin Claudia Cordioli in einer Konferenz mit Analysten. Zudem zeigte ‌sie sich zuversichtlich, dass ⁠Zurich seine Ziele für 2027 ⁠schlagen wird. Der Vontobel-Analyst Matteo Lindauer sieht den Versicherer ebenfalls auf Kurs, alle Finanzziele für 2027 zu übertreffen. Der Fokus richte sich nun auf die Integration des im Oktober übernommenen Versicherers Beazley. Am 17. November veranstaltet Zurich Insurance einen Investorentag.

(Bericht von Marleen Käsebier, redigiert von Ralf Banser. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)