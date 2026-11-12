ROUNDUP 2: VW baut ID. Tiguan in Emden - Hoffnungsträger für das Werk?

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EMDEN (dpa-AFX) - Bevor der erste neue ID. Tiguan in Emden vom Band rollt, spannt sich am Morgen ein Regenbogen über das nördlichste VW -Werk Deutschlands. Trotz der Sorgen um den Erhalt des VW-Standortes in Ostfriesland inmitten der VW-Sparpläne ist auch drinnen in Halle 20b die Stimmung zum Produktionsstart des neuen E-Modells hoffnungsvoll.

"Ich bin überzeugt davon, dass dieses Fahrzeug die kommenden Jahre einen bedeutenden Beitrag zu unserer Fabrikauslastung leisten wird", sagte Werksleiter Enno Fehse vor Beschäftigten und Gästen. Eine große Mannschaftsleistung stehe hinter dem Fertigungsstart.

Der E-Tiguan löst die E-Modelle ID.4 und ID.5 ab und soll den Absatz der Marke im volumenstarken SUV-Segment sichern. In Deutschland kann das neue Modell seit Oktober geordert werden. Mehrere tausend Vorbestellungen bereits eingegangen. Die ersten Fahrzeuge sollen Anfang 2027 ausgeliefert werden.

Doch der Produktionsstart fällt für die rund 7.700 Beschäftigten in eine Zeit großer Ungewissheit. Im Zuge des verschärften VW-Sparkurses zählt das Emder Werk zu den drei deutschen VW-Standorten, denen das Aus droht. Von 2031 an sieht die VW-Führung um Chef Oliver Blume aktuell keine Folgebelegung.

ID. Tiguan als Hoffnungsträger

VW und besonders die Emder Belegschaft setzen darauf, dass der neue E-Tiguan an den Erfolg des Verbrenner-Modells anschließen kann. Der Tiguan ist nach VW-Angaben aktuell das weltweit meistverkaufte Modell des gesamten Konzerns. Seit 2007 wurden mehr als 8,3 Millionen Exemplare gebaut.

Emdens VW-Betriebsratschef Manfred Wulff sagte, mit dem ID. Tiguan sei "echt ein Wurf gelungen", der VW in den nächsten Jahren treiben werde. "Und das ist auch gut so, weil wir brauchen dieses Auto, wir brauchen diesen Standort und wir brauchen diese Zukunftsperspektive."

Emder Werk steht auf der Kippe

Doch der VW-Konzern hat in Europa nach eigenen Angaben eine Produktionsüberkapazität von 500.000 Fahrzeugen - und die Werke hierzulande, auch Emden, sind zu teuer und nicht wettbewerbsfähig.

Die Kostennachteile der deutschen Standorte räumen auch die Arbeitnehmer ein. Dabei hatten das Emder Werk bereits harte Sparvorgaben geschluckt, um die Fabrikosten zu senken und den Standort zu erhalten. Bei diesen Zielen ist Emden nach jüngsten Angaben von VW-Markenchef Thomas Schäfer auf Kurs.

In einem internen Interview machte der Manager Ende Oktober aber auch klar: Die Maßnahmen reichten insgesamt nicht aus. Das Umfeld habe sich nochmal deutlich verschlechtert. "Mit den derzeitigen Maßnahmen schaffen wir die Trendwende unter den heutigen Bedingungen nicht", sagte Schäfer.

Verkäufe sinken - aber E-Auto boomen in Europa

VW war im dritten Quartal in die tiefroten Zahlen gerutscht. Die Wolfsburger kämpfen derzeit mit schwierigen Marktbedingungen vor allem in China und dem Umbruch in der Automobilindustrie. Ein Hoffnungsschimmer: In Europa zog die Nachfrage nach E-Autos zuletzt an. Von Januar bis September war jedes fünfte ausgelieferte Fahrzeug auf dem Heimatkontinent ein reiner Stromer.

Angesichts der steigenden Nachfrage hat VW auch die Produktion angepasst. Nach dpa-Informationen sind im Stammwerk Wolfsburg, wo unter anderem der Verbrenner-Tiguan gebaut wird, geplante Sonderschichten weggefallen. Die E-Auto-Produktion sollte hingegen hochgefahren werden - auch in Emden, wo auch die Elektrolimousine ID.7 gebaut wird, das nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts im Oktober am häufigsten zugelassene E-Fahrzeug in Deutschland.

Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) betonte angesichts des ID.7-Absatzes, trotz Zweifeln sei es richtig gewesen, den Weg zur E-Autoproduktion in Emden zu gehen. Lies machte der Belegschaft Mut. VW baue seit Jahrzehnten erfolgreich Autos in Emden, sagte er. Das solle auch der Anspruch für die Zukunft sein. "Es gibt kein Enddatum für die Produktion von Autos in Emden."

Experte: ID. Tiguan kann Auslastung verbessern

In der aktuellen Wachstumsphase der Elektromobilität kann der ID. Tiguan nach Einschätzung von Branchenexperte Stefan Bratzel eine wichtige Chance für den Standort darstellen. "Das Modell verbindet einen etablierten, erfolgreichen Namen mit einem überarbeiteten Elektroangebot", wie der Direktor des Centers of Automotive Management in Bergisch Gladbach mitteilte. "Damit bestehen gute Voraussetzungen, den das Absatzvolumen zu steigern und die Auslastung des Werks zu verbessern".

Die höhere Auslastung ist laut Bratzel ein entscheidender Hebel, um die hohen Fixkosten auf mehr Fahrzeuge zu verteilen und die Stückkosten zu senken. Im konzerninternen Standortwettbewerb könnte das die Position Emdens stärken. "Entscheidend wird sein, ob der ID. Tiguan dann dauerhaft ausreichende Stückzahlen zu wettbewerbsfähigen Preisen erreicht", sagte Bratzel.

Wie geht es weiter?

Ob der ID. Tiguan die Position des Emder Werks stärken wird, muss sich erst zeigen - und auch, überhaupt so viel Zeit bleibt. Denn die Entscheidung über die Zukunft der Standorte dürfte bereits in den kommenden Monaten fallen. Der Aufsichtsrat hat dem VW-Vorstand aufgetragen, bis Mitte 2027 ein Konzept für die Produktionsstruktur in Europa zu erarbeiten. Parallel werden alternative Verwendungsmöglichkeiten für die bedrohten Standorte geprüft.

Auch eine weitere Möglichkeit steht im Raum: Am 24. November beginnen bei Volkswagen die Verhandlungen über den Haustarifvertrag. Ob die Verhandler die Zukunft der Werke ausklammern können, ist mehr als fraglich. Alles hänge mit allem zusammen, ist im Unternehmen zu hören./len/DP/mis