ROUNDUP: Wacker Neuson wird bei Marge etwas pessimistischer - Aktie fällt

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson hat seine Ziele für die Profitabilität in diesem Jahr etwas niedriger gesteckt. Bei der Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern geht das SDax-Unternehmen 2026 nun von 7,0 bis 7,5 Prozent aus, wie es am Donnerstag in München mitteilte. Bisher lag das obere Ende der Spanne bei 8,0 Prozent. Dafür seien ein insgesamt verhaltenes Marktumfeld sowie Sondereffekte im dritten Quartal verantwortlich. Die Anleger erfreute das nicht, die Aktie fiel.

Das Papier verlor 6,5 Prozent auf 21,40 Euro. Damit weitete es den Kursverlust seit Jahresbeginn auf rund 13 Prozent aus. Seit dem Jahrestief bei unter 17 Euro im März war es aber mehrheitlich bergauf gegangen. Nach dem starken zweiten Quartal sei es im dritten weniger gut gelaufen, schrieb Analyst Martin Comtesse vom Analysehaus Jefferies. Zwar sei der Umsatz im Vergleich mit dem schwachen Vorjahreszeitraum gewachsen, im Vergleich mit dem Vorquartal aber um ein gutes Zehntel zurückgegangen.

Der Umsatz wuchs im dritten Quartal im Jahresvergleich um etwas mehr als sieben Prozent auf 589,7 Millionen Euro. Nach einer saisonal schwächeren Sommerperiode habe der Auftragseingang im September wieder leicht angezogen, hieß es. Beim Erlös erwartet Vorstandschef Karl Tragl 2026 weiter einen Wert von 2,3 bis 2,4 Milliarden Euro.

Der operative Gewinn (Ebit) kletterte um gut zehn Prozent auf 45,6 Millionen Euro, die entsprechende Marge um 0,2 Prozentpunkte auf 7,7 Prozent. Einmalige Aufwendungen zur Verbesserung der Kosten seien durch Zollerstattungen in den USA kompensiert worden.

"Die anhaltende gesamtwirtschaftliche und geopolitische Unsicherheit führt weiterhin zu einer differenzierten Marktentwicklung", sagte Tragl laut Mitteilung. Die Nachfrage sei im bisherigen Jahresverlauf in mehreren Ländern in Europa wie in Frankreich und dem Vereinigten Königreich deutlich gestiegen, hieß es vom Konzern. Im deutschsprachigen Raum war die Stimmung den Angaben zufolge aber weiter verhalten.

Laut Experte Comtesse von Jefferies fehlen damit weiter belastbare positive Signale der schuldenfinanzierten Ankurbelung der Konjunktur in Deutschland. Die Erwartung an eine Erholung 2027 bleibe aber intakt./men/niw/jha/