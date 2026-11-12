Russischer Militärangehöriger bei Autoexplosion in St. Petersburg getötet

Moskau, 12. ⁠Nov (Reuters) - Bei der Explosion eines Autos in St. Petersburg ist den Behörden zufolge ein Angehöriger des russischen Militärs getötet worden. Der Mann sei ums Leben gekommen, als das von ihm ‌gesteuerte Auto gesprengt wurde, teilten die Ermittlungsbehörden am Donnerstag mit. Es sei ein Strafverfahren wegen Mordes an einem Angehörigen der ⁠Streitkräfte ⁠eingeleitet worden. Der Vorfall ereignete sich demnach im Stadtbezirk Puschkinski. St. Petersburg ist Russlands zweitgrößte Stadt. Der Militärangehörige wurde zunächst nicht identifiziert. Die Online-Zeitung "Fontanka" berichtete jedoch, der Getötete habe den Rang eines Obersts gehabt. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte dies ‌nicht unabhängig überprüfen.

Videoaufnahmen zeigten Absperrungen der ‌Militärpolizei sowie Ermittler und Forensiker bei der Arbeit am Tatort. Ein durch die Bombe beschädigter dunkelblauer SUV stand mit geöffneten Türen, offener ⁠Motorhaube und offenem Kofferraum auf einer mit Trümmerteilen übersäten Straße. ‌Daneben war ein ebenfalls beschädigter Bus ⁠zu sehen.

Eine Stellungnahme aus der Ukraine lag am Donnerstag zunächst nicht vor. Russland hat die Ukraine in der Vergangenheit für tödliche Anschläge auf hochrangige Militärvertreter und ‌Personen verantwortlich gemacht, die mit ⁠dem russischen Krieg gegen das ⁠Nachbarland in Verbindung standen. Ende August war ein Militärangehöriger bei einer Autoexplosion im selben Bezirk von St. Petersburg getötet worden. Ähnliche Anschläge gab es in den vergangenen Monaten auch in Moskau sowie auf der Krim, die Russland 2014 annektiert hatte. Russland hatte die Ukraine im Februar 2022 überfallen.

(Reuters-Bericht, bearbeitet von Elke Ahlswede, redigiert von Christian Rüttger ⁠und Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)