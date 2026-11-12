Selenskyj: Satelliteninternet für Militär wieder gedrosselt

KIEW (dpa-AFX) - Das für die ukrainische Verteidigung wichtige US-Satelliteninternet Starshield funktioniert nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj erneut nur gedrosselt. Das Militär verzeichne seit einigen Tagen wieder Störungen des Dienstes über ukrainisch kontrolliertem Gebiet, über der Front und den russisch besetzten Gebieten, schrieb Selenskyj in sozialen Netzwerken. Die Beschränkung der Internetanbindung für Objekte, die schneller als 161 Kilometer in der Stunde fliegen, erschwere die Abwehr russischer Jetdrohnen.

Starshield ist die militärische Variante des US-Satelliteninternets Starlink, das dem Tech-Unternehmer Elon Musk gehört. Der für das ukrainische Militär wichtige Dienst war schon Mitte Oktober über mehrere Tage gedrosselt worden. Die Verantwortung für diesen Schritt blieb verschwommen zwischen Musk und dem Weißen Haus. Man versuche, die Umstände mit der US-Seite zu klären, schrieb Selenskyj jetzt zu dem neuen Fall./fko/DP/jha