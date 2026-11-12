Siemens: Trotz Rekordaufträgen bleibt die Aktie teuer

Was bewegt die Aktie?

Siemens hat im vierten Quartal neue Aufträge im Wert von 34,8 Milliarden Euro gewonnen. Der Auftragseingang stieg damit um 58 Prozent und erreichte einen Rekordwert. Auch der Umsatz legte deutlich zu: Er erhöhte sich um elf Prozent auf rund 23,7 Milliarden Euro, während die Bestellungen wesentlich stärker wuchsen.

Das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz beträgt damit fast 1,5. Siemens gewinnt also deutlich mehr neue Aufträge hinzu, als das Unternehmen im selben Zeitraum als Umsatz verbucht. Dadurch wächst das Auftragsbuch weiter, und die künftige Geschäftsentwicklung lässt sich besser planen. Diese höhere Planungssicherheit rechtfertigt grundsätzlich einen gewissen Bewertungsaufschlag.

Für das Gesamtjahr erwartet Siemens einen Umsatzanstieg von neun bis elf Prozent. Das obere Ende dieser Spanne entspricht der Wachstumsrate aus dem vierten Quartal. Auch beim Gewinn je Aktie sieht die Prognose einen Anstieg vor. Auf vergleichbarer Basis stehen 10,20 bis 10,80 Euro einem Vorjahreswert von 9,27 Euro gegenüber.

Bei diesem Gewinnvergleich berücksichtigt Siemens die geplante Verteilung von rund 34 Prozent an Siemens Healthineers unter den Aktionären. Die Vergleichswerte für den Gewinn je Aktie tragen dieser Veränderung Rechnung. Zugleich sieht das Unternehmen bei industrieller künstlicher Intelligenz gute Wachstumsperspektiven. Die damit verbundenen Prozesse bieten zudem hohe Margen und sind deshalb für die Geschäftsentwicklung attraktiv.

Diesen guten operativen Aussichten steht eine bereits hohe Bewertung gegenüber. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis beträgt derzeit rund 22, während das übliche Niveau bei 16,6 liegt. Damit kostet die Aktie gemessen am Gewinn deutlich mehr als gewöhnlich. Das wachsende Auftragsbuch stützt einen Bewertungsaufschlag; auf dem aktuellen Niveau begrenzt der hohe Preis jedoch das weitere Kurspotenzial.

Charttechnik

Die Siemens-Aktie erreichte heute 291,45 Euro und blieb damit knapp unter dem Allzeithoch bei 291,70 Euro. Anschließend fiel der Kurs im Tagesverlauf zurück, obwohl sich der Dax relativ stark entwickelte. Diese Abwärtsumkehr am Widerstand spricht zunächst für einen möglichen Rückgang knapp unter 280 Euro.

In den vergangenen zwölf Monaten lag die breite Handelsspanne zwischen etwa 260 und 290 Euro. Für einen Einstieg erscheint der untere Bereich um 260 Euro attraktiver. Dort liegen die tieferen Unterstützungsniveaus, während nahe 291,70 Euro der entscheidende Widerstand verläuft.

Martins Einschätzung

Auftragseingang, Umsatz und Gewinnprognose ergeben ein starkes fundamentales Bild. Die hohe Bewertung und die Abwärtsumkehr am Allzeithoch sprechen dafür, vor einem Kauf tiefere Kurse abzuwarten. Ein Rückgang in den unteren Bereich um 260 Euro würde einen attraktiveren Einstieg ermöglichen.