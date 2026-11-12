Siemens will ohne Healthineers schneller wachsen

- von Alexander Hübner

München, ⁠12. Nov (Reuters) - Der Münchner Technologiekonzern Siemens legt nach einem Rekordjahr die Latte höher und begeistert damit die Börse. Der bevorstehende Teilausstieg aus der Medizintechnik-Tochter Siemens Healthineers sei "ein entscheidender Schritt, um die führende Rolle von Siemens bei industrieller KI zu untermauern", sagte Vorstandschef Roland Busch am Donnerstag in der Bilanzpressekonferenz. Mit Healthineers verliert Siemens im kommenden Jahr zwar gut ein Viertel des Umsatzes, soll aber schneller wachsen. Der Umsatz soll mittelfristig um sieben bis elf Prozent steigen, das bereinigte Ergebnis je Aktie um mehr als ‌zehn Prozent. Bisher lagen die Ziele bei einem Umsatzwachstum von sechs bis neun Prozent und einem Gewinnplus je Aktie von weniger als zehn Prozent.

Die Aussichten trieben die Siemens-Aktie am Donnerstag um fünf Prozent bis auf 291,45 Euro, knapp unter dem Allzeithoch von Ende August. "Unser Anspruch ist klar: Wir wollen ⁠schneller wachsen als unsere ⁠Schlüsselmärkte", sagte Busch. Entscheidend dafür sei der Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) in den mit Siemens-Technik ausgerüsteten Fabriken, aber etwa auch bei Zügen. Das einstige Aushängeschild Automatisierungstechnik (Digital Industries), das zuletzt vor allem in China eine Delle erlebt hatte, ist wieder auf Wachstumskurs.

Für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 (per Ende September) rechnet Siemens ohne Healthineers mit einem Umsatzzuwachs von neun bis elf Prozent und einem Ergebnis von 10,20 bis 10,80 (2025/26 ohne Healthineers: 9,27) Euro je Aktie. "Wir gründen das auf unseren Rekord-Auftragsbestand, die strukturelle Nachfrage nach KI und digitaler Infrastruktur, öffentliche Investitionsprogramme und eine weitere Belebung unserer industriellen Märkte", sagte Busch. Die Prognose sei "ambitioniert".

BUSCH: NVIDIA IST MEHR ALS JENSEN HUANG

Eine Schlüsselrolle ‌für die KI spielen die Hochleistungs-Chips von Nvidia. Busch erwartet keine Auswirkungen der Führungskrise bei Nvidia ‌auf die Zusammenarbeit mit Siemens in der Fabrik-Automatisierung. "Das ist eine große Firma mit einem großen Team." Einem Insider zufolge beriet der Verwaltungsrat von Nvidia über einen Rauswurf von Vorstandschef und Mitgründer Jensen Huang, der zwei außereheliche Affären gehabt haben soll, darunter eine mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin. "Wir projizieren das zu sehr auf eine Person", sagte Busch, der Huang ⁠mehrfach getroffen hatte. "Das ist eine Partnerschaft zwischen Unternehmen."

Voraussichtlich im Mai will Siemens gut die Hälfte seiner Beteiligung an Healthineers an die eigenen Aktionäre übertragen und damit die ‌Mehrheit abgeben. Sie sollen für je zwei Siemens-Aktien ein Healthineers-Papier erhalten, wie Reuters bereits ⁠am Mittwoch berichtet hatte. Siemens halbiert damit seinen Anteil von zuletzt 67 auf knapp 33 Prozent - etwas stärker als erwartet. Mit dem Teilausstieg verbunden ist eine Entschuldung, weil Healthineers zwölf Milliarden Euro Kredite von Siemens zurückzahlen und sich künftig selbst refinanzieren muss. "Wir spielen aber nicht verrückt, nur weil wir mehr Geld haben", sagte Busch mit Blick auf weitere Zukäufe. Siemens wolle aber auch mit Übernahmen wachsen, bekräftigte er.

SIEMENS MUSS KAPAZITÄTEN ‌AUSBAUEN

Siemens kann sich vor Aufträgen zurzeit kaum retten: Der Ordereingang sprang im abgelaufenen Geschäftsjahr ⁠um 25 Prozent auf 108,2 Milliarden Euro. Ende September saß Siemens ⁠damit auf einem Auftragsbestand von 143 (117) Milliarden Euro. Allein in den drei Sommermonaten kamen 58 Prozent mehr Aufträge herein, vor allem dank Großaufträgen für Züge. Für die Ausrüstung von Rechenzentren sammelte Siemens 2025/26 Orders über mehr als 8,5 Milliarden Euro ein. Vor allem aus den USA sei die Nachfrage ungebrochen, sagte Finanzchefin Veronika Bienert. "Wir müssen aber jetzt den Auftragsbestand abbauen und die Kapazitäten erweitern." Bei den Zügen dauere es dagegen noch länger, bis aus Aufträgen tatsächlich Umsatz werde.

Konzernweit stieg der Umsatz 2025/26 auf vergleichbarer Basis um acht Prozent auf 83,4 Milliarden Euro und lag damit am oberen Rand der Erwartungen des Vorstands. Das Ergebnis aus dem industriellen Geschäft verbesserte sich um 13 Prozent auf den Rekordwert von 13,3 Milliarden Euro und übertraf die Erwartungen der Analysten. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 9,5 (2024/25: 10,4) Milliarden Euro, nachdem Siemens im Vorjahr 2,1 Milliarden Euro Gewinn mit dem Verkauf seiner Getriebe-Tochter Innomotics erwirtschaftet ⁠hatte. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 11,76 (12,95) Euro noch über der im Sommer angehobenen Prognose. Die Dividende soll um 15 Cent auf 5,50 Euro je Aktie erhöht werden.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Elke Ahlswede und Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)