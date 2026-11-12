SMA Solar konkretisiert Prognose und wird optimistischer

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Thema: Erneuerbare Energien
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NIESTETAL (dpa-AFX) - Der Photovoltaik-Spezialist SMA Solar wird nach neun Monaten etwas zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Der Vorstand konkretisierte seine Umsatz- und Ergebnisprognose und hat die unteren Spannen der Prognosebandbreiten angehoben, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Niestetal mit. Entsprechend stehen nun Erlöse zwischen 1,675 bis 1,725 Milliarden Euro im Plan, wovon vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) 205 bis 230 Millionen Euro hängen bleiben sollen. Die vom Unternehmen befragten Analysten erwarten Zahlen am unteren Ende der neuen Spannen.

In den ersten neun Monaten des Jahres stieg der Umsatz von SMA im Vergleich zum Vorjahr um 2,3 Prozent auf 1,16 Milliarden Euro. Der operative Gewinn (Ebitda) lag bei gut 146 Millionen Euro nach einem Verlust von fast 17 Millionen Euro ein Jahr zuvor./lew/stk

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