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So schätze ich Singulus nach dem SpaceX-Auftrag ein

onvista · Uhr

Ein SpaceX-Auftrag und die Aussicht auf Folgeaufträge sorgen für Euphorie bei Singulus. Zugleich mahnen die Bewertung und die Risiken beim Produktionsausbau zur Vorsicht.

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Was bewegt die Aktie?

Singulus Technologies hat von SpaceX einen Auftrag zum Bau von Produktionslinien für Solarzellen erhalten. Das Volumen beträgt rund 60 Millionen Euro und ist für den deutschen Anlagenbauer erheblich. Bei einer Marktkapitalisierung von rund 238 Millionen Euro entspricht dieser einzelne Auftrag etwa einem Viertel des Börsenwerts. Dieser Größenvergleich zeigt, welches Gewicht das Geschäft mit SpaceX für Singulus hat.

Die Aktie hat sich am Vortag nahezu verdoppelt und steht inzwischen im Bereich von 26 Euro. Über die vergangenen zwölf Monate betrachtet begann der Anstieg bei rund 1,20 Euro. Damit fällt die jüngste Kursbewegung bereits in eine Phase eines sehr starken Kursanstiegs. Die Reaktion auf den Auftrag zeigt eine ausgeprägte Euphorie, zu der auch die Aussicht auf weitere Geschäfte beiträgt.

MWB Research hält mögliche Folgeaufträge in Milliardenhöhe für denkbar und setzt das Kursziel bei rund 40 Euro an. Wenn aus der Zusammenarbeit weitere Aufträge dieser Größenordnung entstehen, würde das Geschäftsvolumen mit SpaceX erheblich wachsen. Gegenüber dem aktuellen Kursniveau liegt das Kursziel deutlich höher. Gleichzeitig erreicht das Kurs/Gewinn-Verhältnis auf Basis der erwarteten Gewinne der nächsten zwölf Monate nach dem Kurssprung einen Wert von 241.

Dieser hohen Bewertung stehen konkrete Risiken bei der Umsetzung gegenüber. Schon der Aufbau der Produktionslinien birgt Ausführungsrisiken; bei größeren Auftragsvolumina kommt die Herausforderung hinzu, die Produktion entsprechend auszuweiten. Wenn das Geschäft mit SpaceX einen immer größeren Anteil einnimmt, könnte zudem die Abhängigkeit von diesem Auftraggeber wachsen. Die harte Preisverhandlung von SpaceX ist dabei ein weiterer Risikofaktor für Singulus.

Martins Einschätzung

Der SpaceX-Auftrag macht Singulus interessant, das Kurs/Gewinn-Verhältnis von 241 verlangt jedoch besondere Vorsicht beim Einstieg. Starke Kursanstiege können mit ebenso starken Rücksetzern einhergehen. Ein größerer Rücksetzer wäre daher ein Anlass, einen Einstieg erneut zu prüfen. Entscheidend bleiben die Umsetzung des Auftrags, die Bewältigung möglicher größerer Produktionsvolumina und das Risiko einer zunehmenden Kundenabhängigkeit.

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