Störung bei Microsofts Cloud-E-Mail

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E-Mail-Probleme

Redmond (dpa) - Microsofts Cloud-Angebote wie etwa der E-Mail-Dienst Outlook sind von einer weitreichenden Störung betroffen. Der Software-Riese berichtete zunächst von Problemen bei Exchange-Mailboxen in den USA. Danach hieß es vom Unternehmen aber auch, dass die Störung weltweit Nutzer des Cloud-Dienstes Microsoft 365 treffen könne. Man versuche, den Datenverkehr an möglicherweise problematischen Servern vorbeizuleiten, hieß es. Wie lange die Störung andauern könnte, blieb zunächst unklar.

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