Störung bei Microsofts Cloud-E-Mail
dpa-AFX · Uhr
REDMOND (dpa-AFX) - Microsofts Cloud-Angebote wie etwa der E-Mail-Dienst Outlook sind von einer weitreichenden Störung betroffen. Der Software-Riese berichtete zunächst von Problemen bei Exchange-Mailboxen in den USA. Danach hieß es vom Unternehmen aber auch, dass die Störung weltweit Nutzer des Cloud-Dienstes Microsoft 365 treffen könne. Man versuche, den Datenverkehr an möglicherweise problematischen Servern vorbeizuleiten, hieß es. Wie lange die Störung andauern könnte, blieb zunächst unklar./so/DP/he
Das könnte dich auch interessieren
Aktienkurs gut sieben Prozent im MinusNoch eine Affäre? Nvidia-Aufseher beraten über Firmenchef Huangheute, 05:35 Uhr · dpa-AFX
Jensen HuangNvidia-Chef tritt nach Affären zurück - Aktie rutscht weiter abheute, 15:21 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
70 bis 78 Dollar: Wieso das Anthropic-IPO lohnen könnte10. Nov. · onvista
PlusAnalyse zum Mega-Börsengang
„Premiummarken gehen aus Schocks gestärkt hervor“09. Nov. · onvista
PlusPictet-Expertin über Luxus-Aktien