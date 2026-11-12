Studie: VW verdient nur noch zwölf Euro je verkauftem Auto

Berlin, 12. ⁠Nov (Reuters) - Der kriselnde Autobauer Volkswagen verdient einer Studie zufolge nur noch zwölf Euro je verkauftem Auto. Dabei spielten zwar vor allem Sonderbelastungen eine Rolle, die sich auf 8,7 Milliarden Euro summierten, heißt es in einer ‌Untersuchung des Center of Automotive Management (CAM), die am Donnerstag veröffentlicht wurde. "Die Nullmarge zeichnet damit ein zu negatives Bild des laufenden Geschäfts." ⁠Zugleich zeige ⁠aber die bereinigte Marge von 3,8 Prozent, dass Volkswagen seine Kostenbasis und die Ertragskraft weiter verbessern müsse, um eine längerfristige Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

In der gesamten Branche seien die Gewinne unter Druck. Im Durchschnitt kämen die Autobauer nach neun Monaten auf eine Rendite ‌von 3,6 Prozent, im Vorjahr lag dieser ‌Wert bei vier Prozent. Zwei Drittel der Unternehmen hätten weniger Gewinn erwirtschaftet. "Wenn der Gewinn fast sechsmal stärker sinkt als der Umsatz, ist das ⁠ein Alarmsignal für die Branche", sagte Stefan Bratzel, Direktor des CAM. ‌Die Transformation müsse stärker auf profitable ⁠Innovationen und effizientere Strukturen ausgerichtet werden.

Im Branchenschnitt liegt der Studie zufolge der Gewinn je verkauftem Auto bei 1363 Euro, vor einem Jahr waren es noch 1409 Euro. Mercedes habe ‌dabei seinen Gewinn je Auto ⁠um 31 Prozent auf 4198 Euro ⁠gesteigert, BMW verdiene mit 3059 Euro rund ein Drittel weniger als im Vorjahr. Überdurchschnittlich gut verdienten auch Toyota und General Motors. Tesla liege mit 1335 Euro knapp unter dem Branchendurchschnitt, Ford, BYD, Chery und Suzuki erwirtschafteten zwischen 994 und 1254 Euro. Die chinesischen Hersteller Geely, SAIC und Great Wall verdienten rund 700 Euro, die Opel-Mutter Stellantis gerade einmal 250 Euro.

Bericht von Christina ⁠Amann, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)