Sygnum lanciert ETH Alpha Fund, da Anleger ihre ETH-Bestände über Staking hinaus weiter ausbauen möchten



EQS-Media / 12.11.2026 / 11:30 CET/CEST



Der von der Sygnum AG verwaltete marktneutrale Fonds, bietet professionellen Anlegern die Möglichkeit, ihre ETH-Bestände auszubauen – alle Erträge werden in ETH erwirtschaftet und ausgezahlt

Zielrendite von 8–10 % pro Jahr in ETH nach Abzug von Gebühren, verglichen mit 2–3% allein durch Staking¹

Der Handel läuft über Sygnum Protect, wodurch die Sicherheiten ausserbörslich bei einer regulierten Bank verwahrt bleiben

Zürich, Schweiz – 12. November 2026

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Sygnum, eine global tätige Digital-Asset-Bankengruppe, hat heute den Sygnum ETH Alpha Fund SP lanciert, der professionellen Anlegern eine regulierte Möglichkeit bietet, ihre ETH-Bestände über das Staking hinaus auszubauen. Der marktneutrale, in ETH denominierte Fonds strebt eine jährliche Rendite von 8–10% in ETH nach Abzug von Gebühren an und steht Anlegern seit dem 2. November 2026 zur Verfügung.

Treasury-Abteilung und börsengehandelte Fonds gehören mittlerweile zu den grössten ETH-Stakern, und Staking-Erträge mit rund 2–3% pro Jahr² haben sich als Standardrendite für institutionelle ETH-Bestände etabliert. Darauf aufbauend wollen langfristig orientierte ETH-Anleger ihre ETH-Bestände vergrössern, ohne diese zu verkaufen oder eine Einschätzung zur Kursentwicklung abzugeben.

Der Fonds hält seine Kernbestände nativ bei Sygnum im Staking und erzielt damit Protokollerträge. Hinzu kommen drei weitere Ertragsquellen mit jeweils unterschiedlichen Treibern: Prämien aus Optionen, Arbitrage zwischen Handelsplätzen sowie Carry und Funding Rates an den Derivatemärkten. Diese Strategien werden von Managern umgesetzt, die sie bereits in anderen Währungen, etwa in USD, betreiben. Sämtliche Gewinne und Verluste werden in ETH realisiert und ausgewiesen, sodass Anleger die Menge an ETH, die sie halten, steigern, statt in Dollar-Erträge umzutauschen. Da der Fonds in ETH denominiert ist, bleiben Anleger dem ETH-Preis voll ausgesetzt, während die Strategien selbst marktneutral sind.

«Institutionen, die ETH langfristig halten, denken zunehmend in ETH statt in Dollar und beurteilen ihr Jahr danach, ob sie am Ende mehr davon besitzen. Um genau diese Messgrösse haben wir den Fonds aufgebaut: Zum Staking kommen In-Kind-Ertragsstrategien, und zwar innerhalb der Sicherheitsmechanismen einer regulierten Struktur»,

sagt Markus Hämmerli, Head of Asset Management und Leiter des ETH Alpha Fund bei Sygnum.

Mit attraktiven Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen, einem disziplinierten Risikomanagement-Rahmenwerk und der ausserbörslichen Verwahrung über Sygnum Protect richtet sich der Fonds an professionelle und institutionelle Anleger, die hochwertige Renditechancen innerhalb einer institutionellen Struktur suchen. Der Fonds wird von Sygnum Asset Management verwaltet, einer Unterabteilung des Bereichs Investment Solutions der Sygnum Bank AG.

Der ETH Alpha Fund ist Sygnums zweiter Alpha-Fonds innerhalb von nur gut einem Jahr, nach

der Lancierung des Starboard Sygnum BTC Alpha Fund

im Oktober 2025. Damit kommt Sygnum der wachsenden Nachfrage von Anlegern nach Erträgen nach, die in den digitalen Vermögenswerten erwirtschaftet und ausgezahlt werden, die sie bereits halten.

Der Fonds steht qualifizierten und professionellen Anlegern in zugelassenen Märkten wie der Schweiz zur Verfügung.

ⁱ Source: Sygnum Asset Management

ⁱⁱ Subject to investor eligibility criteria and registration of the fund for sale in the investor’s jurisdiction

Über Sygnum

Sygnum ist eine global tätige Digital-Asset-Bankengruppe mit Schweizer und Singapurer Wurzeln. Wir befähigen professionelle und institutionelle Anlegerinnen und Anleger, Banken, Unternehmen und DLT-Stiftungen, mit vollem Vertrauen in digitale Vermögenswerte zu investieren. Unser Team ermöglicht dies durch Sicherheit auf institutionellem Niveau, kompetenten persönlichen Service und ein Portfolio regulierter Dienstleistungen in den Bereichen Digital Asset Banking, Asset Management, Tokenisierung und B2B.

Sygnum verfügt über eine Bankenlizenz in der Schweiz, eine EU-MiCAR-Lizenz in Liechtenstein sowie eine CMS-Lizenz und eine Major Payment Institution Licence in Singapur. Die Gruppe ist zudem in den etablierten globalen Finanzzentren Abu Dhabi und Luxemburg reguliert.

Wir sind überzeugt: Die Zukunft hat Herkunft. Unser krypto-natives Team aus Fachleuten für Banking, Investment und Digital-Asset-Technologie baut ein vertrauenswürdiges Tor zwischen der traditionellen und der digitalen Vermögenswirtschaft, das wir Future Finance nennen. Um mehr darüber zu erfahren, wie die Mission und die Werte von Sygnum dieses Digital-Asset-Ökosystem prägen, besuchen Sie

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Schlagwort(e): Finanzen

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