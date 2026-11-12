TAGESVORSCHAU: Termine am 12. November 2026

onvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 12. November

TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 10/26 07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q3-Zahlen (9.30 Pk) 07:00 DEU: Allianz, Q3-Zahlen (9.30 Pk) 07:00 DEU: Merck KGaA, Q3-Zahlen (9.30 Pk) 07:00 DEU: SMA Solar, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Siemens, Jahreszahlen (8.00 Bilanz-Pk, 9.30 Analystencall) 07:00 DEU: Wacker Neuson, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Init, Q3-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: LEG Immobilien, Q3-Zahlen (10.00 Analystencall) 07:00 DEU: Grenke, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Procredit Holding AG, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Ströer, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Allianz, Q3-Zahlen (9.30 Pk) 07:00 AUT: Strabag, Q3 Trading Statement 07:00 AUT: Wienerberger, Q3-Zahlen 07:00 BEL: KBC Group, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Adecco, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Talanx, Q3-Zahlen (8.30 Pk) 07:30 DEU: Munich Re, Q3-Zahlen (detailliert) (8.30 Pk) 07:30 DEU: Sixt, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Tonies, Q3-Zahlen 07:30 DEU: United Internet, Q3-Zahlen (12.00 Telefoncall) 07:30 DEU: 1&1, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Indus Holding, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Koenig & Bauer, Q3-Zahlen 07:30 DEU: MLP, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Energiekontor, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Q3-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Dürr AG, Q3-Zahlen 07:30 DEU: HHLA, Q3-Zahlen 07:30 DEU: GFT, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Prosiebensat1, Q3-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Tonies, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Hapag-Llyod, Q3-Zahlen (14.00 Online-Pk) 07:30 DEU: Mutares, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Ionos, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Salzgitter, Q3-Zahlen (detailliert) (10.00 Telefoncall) 07:30 DEU: Secunet Security Networks, Q3-Umsatz 07:30 DEU: Ottobock SE & Co KGaA, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q2-Zahlen (detailliert) (11.00 Pk) 07:30 ESP: Telefonica, Q3-Zahlen 07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q3-Zahlen 07:50 DEU: MBB SE, Q3-Zahlen (detailliert) 08:00 DEU: Jost Werke, Q3-Zahlen (detailliert) 08:00 DEU: Cancom, Q3-Zahlen (detailliert) 08:00 DEU: PNE, Q3-Zahlen 08:00 DEU: OHB, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Verbio, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q3-Zahlen 08:00 GBR: 3i Group, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Burberry, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Rolls-Royce, Q3 TRading Update 08:00 GBR: United Utilities, Halbjahreszahlen 08:30 TWN: Foxconn, Q3-Zahlen 08:30 DEU: Verband der chemischen Industrie (VCI), Q3-Konjunkturbericht 08:45 DEU: Brenntag, Capital Markets Day 09:00 DEU: EnBW, Q3-Zahlen (14.00 Analystencall) 11:00 ESP: ACS, Capital Markets Day 11:00 DEU: Borussia Dortmund, Q1-Zahlen (detailliert) 16:30 USA: Kraft Heinz, Investor Day 17:45 DEU: CTS Eventim, Q3-Zahlen 18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q3-Zahlen 18:00 ITA: Enel, Q3-Zahlen 22:00 USA: Applied Materials, Q4-Zahlen 22:00 USA: Cisco Systems, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE NLD: DocMorris, Capital Markets Day USA: Moderna, Analyst Day TERMINE KONJUNKTUR ROU: Zentralbank, Zinsentscheid 00:50 JPN: Erzeugerpreise 10/26 08:00 GBR: BIP Q3/26 (vorläufig) 08:00 GBR: Privatkonsum Q3/26 (vorläufig) 08:00 GBR: Staatsausgaben Q3/26 (vorläufig) 08:00 GBR: Im- und Exporte Q3/26 (vorläufig) 08:00 GBR: BIP 9/26 08:00 GBR: Industrieproduktion 9/26 08:00 GBR: Handelsbilanz 9/26 08:00 SWE: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig) 08:00 ROU: Verbraucherpreise 10/26 12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 10/26 18:00 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Pk Bundesbank zur Veröffentlichung des «Finanzstabilitätsberichts 2026», Frankfurt/M. 09:00 DEU: Volkswagen startet Serienproduktion des ID. Tiguan im Werk Emden, u.a. mit Niedersachsens Ministerpräsidenten Olaf Lies (SPD) 09:30 LUX: Mündliche Verhandlung zu Klage von Meta und Tiktok gegen Aufsichtsgebühr 10:30 DEU: Hybrides Pressegespräch DZ Bank: Jahresausblick 2027, Frankfurt/M. 11:00 DEU: alltours stellt Geschäftsergebnisse und Sommerprogramm 2027 vor DEU: Creditreform stellt Schuldneratlas 2026 vor TUR: Abschluss des Gipfels der Staats- und Regierungschefs auf der UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei BEL: Europaministerkonferenz (EMK), Brüssel LUX: Schlussanträge am EuGH zu Milliardenstrafe gegen Google wegen Wettbewerbsverstoß

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi