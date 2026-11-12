Tarifrunde: IG Metall erhöht Druck mit 24-Stunden-Streiks

Reuters · Uhr
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Frankfurt, ⁠12. Nov (Reuters) - Im Tarifstreit der Metall- ‌und Elektroindustrie hat die Spitze der ⁠Gewerkschaft ⁠IG Metall längere, ganztägige Warnstreiks beschlossen. "Der Vorstand der ‌IG Metall ‌hat den Weg für ⁠24-Stunden-Warnstreiks in der ‌Metall- ⁠und Elektroindustrie freigemacht", teilte die IG Metall ‌am ⁠Donnerstag mit.

(Bericht ⁠von Ilona Wissenbach, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)

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