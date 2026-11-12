Vorbestellungen und Fusionsspekulationen

Tesla: Cybertruck-Produktion läuft bis Sommer 2027 weiter

onvista · Uhr

Tesla verlängert die Cybertruck-Produktion bis Sommer 2027, um mehr Vorbestellungen abzuarbeiten. Für die Aktie bleibt daneben eine mögliche Verbindung mit SpaceX ein spekulatives Szenario mit Aussicht auf einen Übernahmeaufschlag.

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Was bewegt die Aktie?

Tesla will die Produktion des Cybertruck bis in den Sommer 2027 fortsetzen. Damit verschiebt das Unternehmen die vorgesehene Einstellung der Fertigung etwas nach hinten. Ursprünglich sollte die Produktion zur Jahresmitte enden. Anschließend sollten die bisherigen Produktionsstätten für die Fertigung eines anderen Fahrzeugmodells umgerüstet werden.

Mit der Verlängerung will Tesla mehr bestehende Vorbestellungen abarbeiten. Kunden haben für diese Bestellungen bereits Anzahlungen geleistet. Ein Ende der Fertigung hätte deshalb Rückzahlungen für offene Bestellungen erforderlich gemacht und hätte betroffene Kunden verärgern können. Die zusätzliche Produktionszeit soll es ermöglichen, einen größeren Teil der bestellten Fahrzeuge noch vor der Umrüstung auszuliefern.

Offen bleiben allerdings die konkreten Größenordnungen dieser Entscheidung. Tesla lässt sowohl die geplante Produktionsmenge als auch den Umfang der bestehenden Vorbestellungen offen. Ebenso fehlt eine Bezifferung der Anzahlungen, die bei einer Einstellung der Produktion zurückzuzahlen wären. Der finanzielle Umfang möglicher Rückzahlungen bleibt damit ebenso offen wie die Zahl der Bestellungen, die Tesla im zusätzlichen Zeitraum abarbeiten kann.

Für die Bewertung der Aktie reicht die Perspektive über diese Produktionsentscheidung hinaus. Ein mögliches langfristiges Szenario ist eine Übernahme von Tesla durch SpaceX oder eine Fusion beider Unternehmen. Sollte SpaceX Tesla mit einem deutlichen Aufschlag übernehmen, könnten Tesla-Aktionäre davon profitieren.

Die Erwartung eines solchen Zusammenschlusses ist eine spekulative Investmentthese. Sie setzt voraus, dass es tatsächlich zu einer Verbindung der beiden Unternehmen kommt und die Konditionen einen entsprechenden Aufschlag für Tesla-Aktionäre vorsehen.

Martins Einschätzung

Die leicht negative Einordnung der Cybertruck-Nachricht ändert die Positionierung: Die bestehenden gehebelten Positionen auf steigende Tesla-Kurse bleiben im Depot. Ausschlaggebend ist die Erwartung eines langfristigen Zusammenschlusses mit SpaceX und eines möglichen deutlichen Übernahmeaufschlags. Die konkreten Bedingungen einer solchen Transaktion bleiben offen.

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