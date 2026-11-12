Trading-Chance DAX: Forecast zeigt weiter Long an, bis…

Zunächst einmal wollen wir aber darauf eingehen, wie Intermarket-Forecasting funktioniert und warum es ein ganz starkes Timing-Instrument ist. Später werfen wir dann einen Blick auf die aktuelle Prognose, die erst weiter steigende Notierungen anzeigt, dann aber auch ein konkretes Datum für eine Short-Chance im DAX.

Wie und warum funktioniert Forecasting?

In den 29 Jahren, die wir hauptberuflich an der Börse handeln konnten wir bei uns, aber natürlich auch bei Kunden, die wir im Trading ausbilden zahlreiche, sich wiederholende und damit typische Fehler ausmachen. Einige Fehler halten sich dabei sehr hartnäckig und wurden nie korrigiert. Dies ist insbesondere dann fatal, wenn sie ein falsches Verständnis der Funktionsweise der Märkte und der Kausalitäten bedeuten.

Ein völlig falsches, fehlgeleitetes Verständnis der Funktionsweise der Märkte drückt sich beispielsweise in der Betrachtungsweise von Korrelationen aus. Diese werden klassischerweise eins zu eins betrachtet. Dies stiftet allenfalls einen Nutzen, wenn es darum geht, Klumpenrisiken zu vermeiden, hat aber mit den tatsächlichen Intermarket-Beziehungen wenig zu tun. Denn tatsächlich wirken sich Veränderungen eines Marktes auf einen kausal-korrelierten Markt mit Zeitversatz aus. Und diesen Zeitversatz können wir nutzen. Das Prinzip haben wir übrigens in vielen Bereichen des Alltags auch. Wenn ich heute Rasensamen auf ein Stück Mutterboden werfen, sie mit Erde bedecke und Wasser hinzu gebe, dann sehe ich an genau dieser Stelle in zwei Wochen Rasen.

In den Rohstoff-Märkten haben wir kausale Zusammenhänge zwischen beispielsweise den Futtermittelpreisen (Mais, Sojamehl) und den Fleischmärkten. Die Futtermittelpreise laufen meist vorne weg und mit etwa fünf Monaten Zeitversatz folgen die Fleischpreise. Denn diese fünf Monate sind in etwa der Mast-Zeitraum (je nach Art des Fleischs). Für den Aktienmarkt sind vor allem Anleihen (Zinsen) maßgeblich. Der Anleihenmarkt läuft dem Aktienmarkt voraus, der Aktienmarkt folgt mit Zeitverzögerung.

Wenn wir diese Zeitlücke kennen, ist das eine unglaubliche Chance. Es ist quasi wie bei „Zurück in die Zukunft“ eine Art Zeitreise, die man durch Intermarkets machen kann und so die Wahrscheinlichkeit für die richtigen Schwünge auf weit über 70 Prozent anzuheben vermag. Ein Selbstläufer wird Trading dadurch freilich dennoch nicht. Denn die Fehlprognosen müssen gut gemanaged werden mit sinnvoll gesetzten Stopps und gut kalkulierter Einsatzhöhe. Darum sind wir mit Forecasting zwar auf dem richtigen Weg und vielen gängigen, technischen Ansätzen um Lichtjahre voraus, aber vom heiligen Gral kann absolut keine Rede sein. Es ist uns wichtig, dies an dieser Stelle klar zu benennen, da alles andere unseriös wäre.

Die Prognose

Im Chart sehen wir im oberen Fenster den tatsächlichen Verlauf des DAX Tages-Chart. Darunter (als rote Linie) ist der Forecast. Er zeichnet die potenziellen Schwünge vor. Wichtig dabei ist: es geht nur um Richtung und Timing (also von wann bis wann, in welche Richtung), nicht aber um die Dimension. Darum dürfen lokale Hochs und Tiefs untereinander nicht in Relation gesetzt werden.

Spannend ist: die Prognose zeigt ab Anfang November die nächste Aufwärtswelle, anschließend einen kurzen Rücksetzer, den wir auch erlebten. Seit dem 9. November steigt die Prognose-Kurve wieder leicht. Ein potenziell markanter Schub soll um den 23. November herum einsetzen. Diese Welle soll, laut Prognose, am 2. Dezember unterbrochen und ab 8. Dezember fortgesetzt werden. Signifikant abwärts zeigt der Forecast erst ab 8. Januar. Doch dazu zu gegebener Zeit mehr.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Die Intermarkets UND der Trend selbst indizieren derzeit, dass wir im DAX auf steigende Kurse setzen sollen. Ein Ausbruch auf ein neues Allzeithoch in dieser Jahreszeit und bei relativ gedämpften US-Märkten ist ein starkes Signal. Passend dazu haben wir ein geeignetes Produkt ausgesucht, das wir Ihnen nachfolgend vorstellen möchten.

Open end Turbo Long Optionsschein auf den DAX

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Long Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 25.867,69 Punkten. Bei einem aktuellen Kurs von 26.836 Zählern entspricht das einem Hebel von 27. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet UR4PWQ.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: keine

Unterstützungen: 26.000 Pkt

Open end Turbo Long Optionsschein auf den DAX

Basiswert DAX WKN UR4PWQ ISIN DE000UR4PWQ4 Basispreis 25.867,69 Pkt K.O.-Schwelle 25.867,69 Pkt Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 27 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.