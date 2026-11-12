Trading-Chance NVIDIA: Top-Aktie nach Kurssturz attraktiv

Es war eine der Top Schlagzeilen der letzten beiden Wochen: Der NVIDIA-Chef Huang soll eine Affäre mit einer Frau gehabt haben, die vermeintlich als Spionin gearbeitet haben soll. In einer Zeit, in der Informationen ein gigantisches Asset sind, versetzen solche Nachrichten die sonst verwöhnten NVIDIA-Anleger akut in Unruhe. Wir schauen uns zunächst das Unternehmen an, beleuchten dann die Zahlen und leiten schlussendlich im Chart eine konkrete Trading-Chance für die kurze und mittlere bis lange Frist her.

Ein gigantisches Unternehmen!

Nvidia hat sich im Laufe der vergangenen Jahre von einem reinen Spezialisten für Grafikprozessoren zu dem unangefochtenen technologischen Rückgrat der globalen künstlichen Intelligenz entwickelt. Die grundsätzliche Aufstellung des Unternehmens stützt sich dabei auf ein hocheffizientes Ökosystem aus spezialisierter Hardware, wie den hochentwickelten Grafik- und KI-Beschleunigern, sowie der proprietären Softwareplattform CUDA, die Entwicklern weltweit als unverzichtbarer Standard dient. Die aktuelle Auftragslage präsentiert sich trotz geopolitischer Hürden und Exportbeschränkungen auf einem außergewöhnlich hohen Niveau, da Tech-Giganten, Rechenzentrumsentwickler und Regierungen rund um den Globus fast pausenlos in die digitale Infrastruktur für generative Modelle investieren. Die potenziellen Wachstumschancen speisen sich aus Megatrends wie der flächendeckenden Automatisierung, autonomen Systemen, industrieller Robotik und dem fortlaufenden Ausbau von Cloud-Rechenzentren, wodurch das Unternehmen exzellent positioniert ist, um auch in den kommenden Jahren eine Schlüsselrolle in der digitalen Wertschöpfung einzunehmen.

Überschattet wird diese operative Erfolgsgeschichte jedoch von einer akuten und brisanten Affäre um den langjährigen Vorstandschef Jensen Huang. Der Chief Executive Officer geriet ins Zentrum einer internationalen Kontroverse, nachdem Berichte und Geheimdiensthinweise öffentlich wurden, wonach er Ziel einer mutmaßlichen Operation ausländischer Geheimdienste geworden sein soll. Im Kern der Vorwürfe steht eine intime Beziehung zu einer Führungskraft eines asiatischen Geschäftspartners, die von US-Behörden im Kontext möglicher Informationsabflüsse und sensibler Einblicke in Exportkontrollrichtlinien sowie US-Chipstrategien untersucht wird. Während der CEO öffentlich einräumte, ungetreu gewesen zu sein und sich bei Familie und Belegschaft entschuldigte, hat der Verwaltungsrat umgehend eine unabhängige Untersuchung durch externe Anwälte eingeleitet. Bislang liegen nach Angaben des Unternehmens keine Beweise dafür vor, dass nationale Sicherheitsinteressen oder vertrauliche Firmengeheimnisse kompromittiert wurden, doch die Affäre sorgt für erhebliche Unruhe an den Märkten, wirft drängende Fragen zur Unternehmensführung auf und führt zu einer intensiven parlamentarischen Prüfung in den Vereinigten Staaten.

Ein Blick auf die nackten Zahlen verdeutlicht die historische Dimension des wirtschaftlichen Aufstiegs sowie die Erwartungen für die Zukunft bis zum Jahr 2029. Im Jahr 2016 bewegte sich der Jahresumsatz noch im einstelligen Milliardenbereich bei moderaten Nettogewinnen, während das Unternehmen im jüngsten Geschäftsjahr 2026 einen Rekordumsatz von knapp 216 Milliarden US-Dollar verzeichnete. Analysten prognostizieren für die kommenden Jahre bis 2029 ein weiteres, wenn auch schrittweise normalisierteres Wachstum, das den Umsatz und den Gewinn dank der anhaltenden KI-Nachfrage auf noch höhere Niveaus hieven soll. Die Profitabilität des Konzerns sprengt dabei klassische Branchenmaßstäbe: Die Netto-Marge bewegt sich auf einem astronomischen Niveau von rund 55 bis über 60 Prozent, was die enorme Preissetzungsmacht und die technologische Monopolstellung unterstreicht. Gleichzeitig agiert das Unternehmen mit einer extrem konservativen Finanzierung und einer sehr niedrigen Schuldenquote, wobei das Verhältnis von Schulden zum Eigenkapital (Debt-to-Equity-Ratio) auf nahezu null beziehungsweise rund 0,05 bis 0,1 sinkt, da der operative Cashflow die Investitionen und Dividenden bei Weitem übersteigt.

Im direkten Vergleich mit der wichtigsten Konkurrenz hebt sich die Kennzahlenstruktur deutlich ab. Während Wettbewerber wie Advanced Micro Devices (AMD) und Intel im Zuge ihrer eigenen Umstrukturierungen oder wegen deutlich geringerer Profitabilität mit teils extrem hohen oder verzerrten Bewertungs-Multiplikatoren (wie einem zweistelligen oder gar dreistelligen Kurs-Gewinn-Verhältnis bei schwächerer Ertragskraft) kämpfen, wird das genannte Schwergewicht trotz seiner unangefochtenen Marktführerschaft aufgrund des jüngsten Kursrücksetzers im Zuge der Managementkrise mit einem überraschend moderaten Forward-KGV gehandelt. Im Branchenvergleich mit Halbleiter-Riesen wie Broadcom oder Auftragsfertigern wie TSMC zeigt sich zwar, dass Konkurrenten ebenfalls von stabilen Margen profitieren, doch die Kombination aus beispiellosem Free-Cashflow, einer schuldenfreien Bilanz und der dominanten Software-Anbindung verschafft dem Pionier aus Kalifornien eine fundamentale Sonderstellung, die von Marktbeobachtern trotz der aktuellen Führungskrise weiterhin als einzigartig eingestuft wird.

Der Chart

Nachdem bereits im vorigen Monat Gewinnmitnahmen eingesetzt hatten und der steile Aufwärtstrend gebrochen wurde, setzte sich diese kurzfristige Korrektur, getrieben von den Turbulenzen um NVIDIA-Chef Huang, fort. Die horizontale Unterstützung bei 164 Dollar ist nahezu perfekt getroffen worden. Hier ergibt sich, nach knapp 30 Prozent Einbußen seit dem Allzeithoch im Oktober, eine aus unserer Sicht tolle Einstiegs-Chance in diesen Spitzenwert. Unser favorisiertes Szenario ist mit den roten Pfeilen grob skizziert. Im Alternativ-Szenario (blau) würde sich der Kursrutsch noch bis etwa 152 Dollar ausdehnen, ehe der Bullen-Trend wieder aufgenommen wird.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Ein Trade gegen den kurzfristigen, aber MIT dem langfristigen Trend der Aktie. Fundamental hat sich durch die Affäre des CEO nichts geändert. Die Produkte von NVIDIA werden jetzt noch genauso benötigt, wie vor zwei, vier, acht oder 10 Wochen. Für unsere Trading-Chance haben wir ein passendes Produkt ausgesucht, das wir Ihnen nachfolgend vorstellen.

Open end Turbo Long Optionsschein auf den NVIDIA

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Long Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 135,383 US-Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 173,73 Dollar entspricht das einem Hebel von 7,3. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet UG6TE8.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 243 USD

Unterstützungen: 163 und 152 USD

Open end Turbo Long Optionsschein auf den NVIDIA

Basiswert NVIDIA WKN UG6TE8 ISIN DE000UG6TE80 Basispreis 135,383 USD K.O.-Schwelle 135,383 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 7,3 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.