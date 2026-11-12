Trump droht mit höheren Zöllen: Mexiko muss Flüchtlingsstrom stoppen

Washington/Mexiko-Stadt, 12. ⁠Nov (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat wegen einer größeren Gruppe von Migranten Mexiko mit der Verdoppelung von Zöllen gedroht. Der Republikaner schrieb am Donnerstag in einem Internet-Post, die Menschen würden nicht aufgenommen. Mexiko ‌müsse sie sofort aufhalten, andernfalls würden die Zölle umgehend verdoppelt. Der Gouverneur von Texas, der Grenzschutz und die Einwanderungsbehörde ICE seien ⁠entsprechend informiert ⁠worden. Es werde keine Nachsicht geben.

Konkret geht es um eine Gruppe von schätzungsweise 1500 Menschen, überwiegend aus Mittelamerika. Sie brach am Dienstag in der südmexikanischen Stadt Tapachula nahe der Grenze zu Guatemala auf. Die Migranten hoffen, dass der klare Sieg der ‌Demokraten bei den Kongresswahlen in den ‌USA ihnen Möglichkeiten eröffnen könnte, in den Vereinigten Staaten zu leben und zu arbeiten.

Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum sagte, in der aktuellen Amtszeit von ⁠Trump sei keine größere Gruppe von Migranten an der US-Grenze angekommen. ‌Im aktuellen Fall seien die ⁠betroffenen Personen informiert worden, dass es sehr schwer sei, in die USA zu gelangen. Es werde an Lösungen gearbeitet, dass sie in ihre Heimatländer zurückkehrten.

Trumps Drohung fällt zusammen ‌mit den Handelsgesprächen beider Länder, ⁠nachdem Trump im Juli entschieden hatte, ⁠das nordamerikanische Handelsabkommen USMCA nicht zu verlängern, zu dem neben den USA und Mexiko noch Kanada gehört. Die strenge Einwanderungspolitik der US-Regierung hat den Zustrom aus dem Süden weitgehend gestoppt. Trump hatte sich zuletzt offen für eine Migrationsvereinbarung mit den Demokraten gezeigt, die im Januar die Kontrolle im Kongress übernehmen.

(Bericht von Susan Heavey, Bo Erickson und Raul Cortes, geschrieben von ⁠Christian Krämer, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)