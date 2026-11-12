Trump: Vize Vance soll Fokus auf US-Städte statt auf den Iran richten

Reuters · Uhr
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Washington, 12. ⁠Nov (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat seinen Vize JD Vance öffentlich zurechtgewiesen. Vance solle seine vollständige und uneingeschränkte Aufmerksamkeit lieber auf die Kriminalität und Korruption in demokratisch regierten ‌US-Städten richten als auf den Iran, schrieb Trump am Donnerstag in den sozialen Medien. Dadurch könne mehr Geld ⁠eingespart ⁠werden als durch ein Abkommen mit dem Iran. "Unser Haushalt könnte durch die Unterbindung dieser kriminellen Aktivitäten im großen Stil schnell ausgeglichen werden. Korruption liegt der Führung der Demokraten im Blut!", erklärte der Präsident. "Wir brauchen ‌kein Abkommen mit dem Iran. Diese ‌Zeiten sind längst vorbei. Wir haben ihr Geld, Hunderte Milliarden Dollar, und wir haben ihre Meerenge!" An den Iran ⁠grenzt die Straße von Hormus, eine der weltweit wichtigsten ‌Strecken für den Transport von ⁠Öl und Gas. Sie ist seit dem Beginn des Iran-Kriegs weitgehend blockiert.

Vance hatte den Irankrieg mitverantwortlich für die schwere Schlappe der Republikaner bei den ‌Zwischenwahlen Anfang November gemacht. "Der ⁠Grund für unsere Niederlage ist ⁠der Krieg", hatte Vance auf der Social-Media-Plattform X geschrieben. Zudem hatte er sich zuletzt um die Aufnahme von Gesprächen mit dem Iran bemüht. Die Demokraten hatten bei den Wahlen Anfang des Monats die Kontrolle über beide Kammern des Kongresses gewonnen.

(Bericht von Doina Chiacu, bearbeitet von Kerstin Dörr, redigiert von Christian ⁠Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)

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