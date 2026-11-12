US-Gesandte treffen Putin im Kreml zu Gesprächen über Ukraine-Krieg

Moskau/Dublin, 12. Nov (Reuters) - Die ⁠US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner sind am Donnerstag im Kreml zu Gesprächen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin eingetroffen. Das Treffen ist Teil ihres jüngsten Vorstoßes für ein umfassendes Friedensabkommen für die Ukraine. Am Dienstag und Mittwoch war es in Abu Dhabi zu ersten direkten Gesprächen zwischen der Ukraine und Russland seit Februar gekommen. Die USA fungieren als Vermittler. Für Witkoff ist es das zehnte persönliche Treffen mit Putin während dieses ‌mittlerweile seit viereinhalb Jahren andauernden Krieges.

Witkoff sagte vor den Gesprächen im Kreml beim Betreten eines Moskauer Hotels auf die Frage eines russischen Reporters, ob die bisherigen Fortschritte in den Verhandlungen ein Näherrücken des Friedens bedeuteten: "Ich hoffe es." Witkoff und Kushner werden noch am ⁠Donnerstag in Dublin zu ⁠Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj erwartet. Selenskyj hatte am Mittwoch gesagt, er hoffe auf ein Verhandlungsergebnis bis zum Ende dieses Jahres. Vieles hänge jedoch davon ab, wie die USA gegenüber Moskau aufträten.

Bundeskanzler Friedrich Merz sagte vor Beginn des Treffens der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Dublin, die Gespräche in Abu Dhabi hätten "einige positive Signale" ergeben. Er erwarte aber, dass Putin endlich Gesprächen mit den Europäern am Tisch zustimme. "Ich nehme mit einiger Befriedigung zur Kenntnis, dass es offensichtlich Bereitschaft gibt, mehr und mehr auf der russischen Seite anzuerkennen, dass über Europa nicht ‌ohne Europa gesprochen werden kann", sagte Merz. "Es kommt darauf an, dass wir Europäer zusammenstehen."

DIFFERENZEN ‌BLEIBEN BESTEHEN

Die Verhandlungen in Abu Dhabi endeten mit der Ankündigung eines weiteren großen Gefangenenaustauschs, der wahrscheinlich in den kommenden Wochen stattfinden wird. Einen öffentlichen Durchbruch bei den weitergehenden Verhandlungen gab es jedoch nicht. Russische und ukrainische Unterhändler berichteten von einigen Fortschritten. Der US-Seite zufolge blieben jedoch Differenzen in wichtigen Punkten ⁠bestehen, darunter in territorialen Fragen.

US-Präsident Donald Trump hat Witkoff und seinen Schwiegersohn Kushner mit einem erneuten Vorstoß für den Frieden beauftragt. Vergangene Woche ‌sagte Trump der Krieg stehe kurz davor, in einem "großen, schönen Abkommen" beigelegt ⁠zu werden. Dies betreffe auch die künftige Sicherheitsarchitektur für Europa.

Die Regierung in Kiew hat Putins Forderung entschieden zurückgewiesen, im Austausch für einen Friedensschluss die gesamte ostukrainische Region Donbass abzutreten. Moskau hat in diesem Jahr bislang keine größeren Geländegewinne erzielt, führt parallel jedoch einen Luftkrieg gegen die Infrastruktur der Ukraine. Die Ukraine attackiert ihrerseits russische Ölraffinerien, die im Sommer zu Treibstoffengpässen führten. ‌Dieses Problem ist nach Angaben örtlicher Behörden in dieser Woche in einigen ⁠Regionen wieder aufgetreten.

"JEDER ZENTIMETER"

Putin zeigt keine Anzeichen von Bereitschaft, seine ⁠Gebietsforderungen zu mäßigen. Diese umfassen auch eine Pufferzone in Teilen der Ukraine, die Russland formell nicht als eigenes Gebiet beansprucht hat. Putins Chefunterhändler bei den Gesprächen in Abu Dhabi, Wladimir Medinski, sagte am Mittwoch im Staatsfernsehen: "Überall dort, wo der Fuß eines russischen Soldaten steht, gehört das Land uns." Die staatliche Nachrichtenagentur Tass zitierte ihn zudem mit den Worten, dass "jeder Zentimeter" des Bodens, den Moskau als russisches Land betrachte, zurückgeholt werde.

Spannungen gibt es zudem wegen des von den USA unterstützten Wunsches der Ukraine und der Europäer, der Europäischen Union einen Platz am Verhandlungstisch zu sichern. Der Kreml hat zwar zugestanden, dass die EU zu gegebenem Zeitpunkt in die Gespräche einbezogen werden sollte, dämpfte diese Erwartungen jedoch in den vergangenen Tagen.

Allerdings ist nach wie vor nicht klar, wer für Europa Verhandlungen führen sollte. Der ⁠luxemburgische Ministerpräsident Luc Frieden sprach sich in Dublin dafür aus, dass EU-Ratspräsident Antonio Costa die Europäische Union bei Gesprächen mit Russland vertreten sollte. "Sollten wir eine gemeinsame Vertretung brauchen, dann ist er der natürliche Vertreter."

(Bericht von John Osborne, Mitarbeit Andreas RinkeBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie ‌sich an berlin.newsroom@tr.com)