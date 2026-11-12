US-Medien: Nvidia-Aufseher beraten über Firmenchef Huang

SANTA CLARA (dpa-AFX) - Beim Chiphersteller Nvidia könnte sich laut Medienberichten schon bald die Zukunft von Firmenchef Jensen Huang entscheiden, der nach einer Affäre mit einer möglichen chinesischen Spionin unter Druck steht. Der Verwaltungsrat des in Kalifornien ansässigen Konzerns schaltete sich am Mittwoch (Ortszeit) zu Beratungen zusammen, wie unter anderem die "New York Times" und das "Wall Street Journal" unter Berufung auf informierte Personen berichteten. Die Aktie des Chip-Konzerns, der zu den wertvollsten Unternehmen gehört, fiel im nachbörslichen Handel zuletzt um knapp acht Prozent.

In den vergangenen Tagen hatte es Medienberichte gegeben, wonach der 63 Jahre alte Firmengründer und Multimilliardär ein Verhältnis zu einer Frau gehabt habe, die nach Vermutungen in US-Sicherheitskreisen eine chinesische Spionin sein könnte. Huang, der seit gut 40 Jahren verheiratet ist, bestätigte in einer E-Mail an Nvidia-Beschäftigte eine außereheliche Affäre.

Die "New York Times" und das "Wall Street Journal" berichteten am Mittwoch zudem, der Konzernboss habe eine weitere Affäre mit einer ihm unterstellten Top-Managerin des Unternehmens gehabt. Huang und Nvidia äußerten sich demnach zunächst nicht dazu. Bei Affären im Unternehmen haben amerikanische Verwaltungsräte oft eine sehr geringe Toleranzschwelle, in mehreren Fällen haben sie Spitzenmanager schon den Job gekostet./zb/DP/zb