New York, ⁠12. Nov (Reuters) - Angesichts der Diskussion über einen möglichen XL-Zinsschritt der US-Notenbank Fed hat Währungshüterin Beth Hammack für ein moderates Vorgehen plädiert. Die Präsidentin des Zentralbankbezirks Cleveland erklärte am Donnerstag zur ‌Option einer Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt bei der nächsten Sitzung: "Meiner Ansicht nach ist es für Unternehmen und ⁠Haushalte einfacher, ⁠sich darauf einzustellen, wenn wir stetig in kleineren Schritten vorgehen – also durch häufigere, aber geringere Zinserhöhungen." US-Notenbankdirektor Christopher Waller hatte ein "entschlosseneres Vorgehen" und eine kräftige Erhöhung um einen halben Punkt für Dezember ins Spiel gebracht. Für gewöhnlich ‌erhöhen die Währungshüter den Leitzins bei ‌Bedarf um einen viertel Prozentpunkt. Die Notenbank Federal Reserve verfehlt ihr Inflationsziel von 2,0 Prozent seit Jahren.

Im Oktober konnte wegen des ⁠Behörden-Shutdowns im Zuge des Haushaltsstreits im Vorjahresmonat zwar keine Jahresteuerung ‌ermittelt werden. Schätzungen zufolge dürfte ⁠sie jedoch an der Vier-Prozent-Marke kratzen. Die Verbraucherpreise legten zum September um 0,4 Prozent zu und damit etwas stärker als erwartet.

US-Notenbankchef Kevin Warsh hat mehrfach ‌bekräftigt, die Fed werde ⁠Preisstabilität liefern. Sie erhöhte den ⁠Leitzins im September um einen viertel Prozentpunkt auf die Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent und hielt Ende Oktober inne. Manche Experten halten es für plausibel, dass sich die Fed bei den kommenden Sitzungen bis ins Frühjahr hinein mit Zinserhöhungen gegen den Preisauftrieb stemmen wird.

Bericht von Michael S. Derby, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert ⁠von Ralf Bansere. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).