US-Unterhändler zu Gespräch mit Putin in Moskau eingetroffen

MOSKAU (dpa-AFX) - Die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner sind zu Gesprächen mit Kremlchef Wladimir Putin über eine mögliche Beendigung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine in Moskau eingetroffen. Witkoff sagte dem russischen Staatsfernsehen auf die Frage, ob ein Frieden näherkomme: "Ich hoffe". Witkoff landete in der russischen Hauptstadt mit Jared Kushner, dem Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, um Putin über die Verhandlungen mit Vertretern Kiews und Moskaus in Abu Dhabi zu informieren.

Bei den Gesprächen am Dienstag und Mittwoch war ein neuer großer Gefangenenaustausch vereinbart worden. Beiden Seiten wollen demnach in den nächsten Wochen jeweils mindestens 1.000 Kriegsgefangene freilassen. Die genaue Zahl ist nicht bekannt. Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow sagte am Morgen, dass es bei den Gesprächen in Moskau um Fragen zur Beilegung des Konflikts um die Ukraine gehe.

USA werben für Einbindung der Europäer

Kushner und Witkoff werben bei Putin auch für eine Einbindung der Europäer in die Verhandlungen. Die Europäer waren zwar auch in Abu Dhabi, saßen aber nicht mit am Verhandlungstisch. Russland zeigte sich zuletzt offen für eine Teilnahme der Europäer an den Gesprächen, betont aber, dass dafür von EU-Seite ein Unterhändler bestimmt werden müsse. Im Moment seien die Europäer nicht in der Lage dazu, sagte Uschakow. "Mir scheint, dass das tatsächlich schwer wird", sagte er der Agentur Interfax zufolge vor Journalisten.

Witkoff und Kushner fliegen nach den Unterredungen mit Putin weiter nach Dublin, wo sie den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und die Europäer informieren wollen. In Dublin beraten heute beim Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft Staats- und Regierungschefs aus fast 50 Ländern unter anderem über die Ukraine. In Dublin findet zudem am Freitag ein informeller EU-Gipfel statt, bei dem es auch um die Hilfe für die Ukraine gehen wird. Das Land wehrt sich mit westlicher Milliarden- und Militärhilfe inzwischen seit fast fünf Jahren gegen Russlands Invasion./mau/DP/jha