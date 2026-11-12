Verbio fasst mehr Zuversicht nach überraschend starkem Quartal

LEIPZIG (dpa-AFX) - Der Biokraftstoffhersteller Verbio hat im ersten Geschäftsquartal die eigenen Erwartungen übertroffen und wird in der Folge etwas optimistischer für das Gesamtjahr. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen wird 2026 nun am oberen Ende der Prognosespanne von 210 bis 250 Millionen Euro erwartet, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Leipzig mit. Verbio profitiert bereits seit einigen Monaten indirekt von den hohen Ölpreisen, weil etwa Verbraucherinnen und Verbraucher an der Tankstelle eher zu den im Vergleich günstigeren Biokraftstoffen, wie E10, greifen.

Im ersten Geschäftsquartal (bis Ende September) sprang der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über ein Fünftel auf fast 534 Millionen Euro an. Davon blieben als operatives Ergebnis (Ebitda) gut 76 Millionen Euro - eine Vervielfachung im Vergleich zum Vorjahr./lew/stk