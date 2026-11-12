Verdi: Bundesweite Warnstreiks bei privaten Banken ab Montag

Tarifrunde

Frankfurt/Berlin (dpa) - Bankkunden in ganz Deutschland müssen sich wegen der laufenden Tarifauseinandersetzung bei den privaten Banken in der kommenden Woche zeitweise auf Einschränkungen gefasst machen. Die Gewerkschaft Verdi will ihre Warnstreiks von Montag an bundesweit ausweiten. Aktionen soll es zunächst in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen geben.

In den seit Anfang Oktober laufenden Tarifverhandlungen fordert Verdi bei einer Laufzeit von zwölf Monaten 6 Prozent mehr Geld für die etwa 150.000 Beschäftigten sowie monatlich 300 Euro mehr für Auszubildende. Die Arbeitgeber haben ab Mitte 2027 eine Erhöhung der Tarifgehälter in zwei Stufen um insgesamt 4,2 Prozent bei einer Laufzeit von 36 Monaten angeboten.

Verdi verlangt «deutlich verbessertes Angebot»

«Die Banken wollen drei Jahre Sicherheit bei ihren Lohnkosten, verweigern den Beschäftigten aber Sicherheit für ihren Arbeitsplatz und ihre berufliche Zukunft», kritisierte Verdi-Verhandlungsführer Jan Duscheck. Die Gewerkschaft erwarte ein deutlich verbessertes Angebot, das weitere Reallohnverluste verhindere und den Beschäftigten verbindliche berufliche Perspektiven eröffne.

Der Verhandlungsführer der Banken-Arbeitgeber, Thomas A. Lange, hatte auf «erheblichen Druck» verwiesen, unter dem die Institute stünden: «Jedes Überziehen beim Gehalt hätte deshalb Auswirkungen auf die Beschäftigung in unserer Branche.» Am 23. November wollen Verdi und der Arbeitgeberverband der privaten Banken (AGV Banken) in Berlin ihre Verhandlungen fortsetzen.