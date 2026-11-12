Wie es nach dem Allzeithoch weitergehen könnte

Dax Unterstützungen: 26.900 intraday 26.662 Vortagesschluss Dax Widerstände: 27.000 intraday 27.100 perspektivisch

Dax Rückblick

Der Dax setzte seine Erholung am Mittwoch fort und beendete den Xetra-Handel bei 26.663 Punkten. Das entspricht einem Gewinn von 315,32 Punkten beziehungsweise 1,20 Prozent. Damit näherte sich der Index seinem bisherigen Allzeithoch bei 26.694 Punkten bis auf rund 30 Punkte. Unterstützung lieferten starke Unternehmenszahlen, ein schwächerer Euro und verbesserte Konjunkturerwartungen für Deutschland.

Auch die Wall Street zeigte sich freundlich. Der S&P 500 gewann 1,3 Prozent auf 7.619 Punkte, der Dow Jones stieg um 0,5 Prozent auf 52.487 Punkte. Der Nasdaq Composite legte um 1,6 Prozent auf 25.466 Punkte zu. Besonders die Erholung von KI- und Halbleiter-Aktien unterstützte den Markt.

Dax Chartanalyse

Im Chart der Haupthandelszeiten von 9:00 Uhr bis 17:30 Uhr zeigt sich am Donnerstag ein weiterer dynamischer Anstieg. Der Dax eröffnete den Tag mit einer deutlichen Aufwärts-Kurslücke oberhalb seines bisherigen Rekordhochs und erreichte unmittelbar die Marke von 27.000 Punkten.

Gegen 10:45 Uhr notiert der Index bei rund 26.979 Punkten. Die Marke von 27.000 Punkten bildet zunächst einen Widerstand, während das frühere Allzeithoch bei 26.694 Punkten nun als wichtige Unterstützung dient. Die heutige Kurslücke (grau im Chart unten) reicht vom gestrigen Schlusskurs bei 26.663 Punkten bis in den Bereich um 26.900 Punkte.

Quelle: Tradingview

Positiv wirken die starken Quartalszahlen von Siemens. Der Industriekonzern steigerte seinen Quartalsumsatz um elf Prozent auf 23,7 Milliarden Euro und erhöhte seine mittelfristigen Wachstumsziele.

Dax Ausblick

Entscheidend ist nun, ob der Dax die runde Marke von 27.000 Punkten nachhaltig überwinden kann. Gelingt der Ausbruch, eröffnen sich weitere Kursziele bei 27.050 und anschließend 27.100 Punkten. Die neue Rekordmarke könnte damit zum Ausgangspunkt einer weiteren Aufwärtsbewegung werden.

Scheitert der Index dagegen an 27.000 Punkten, wären zunächst Gewinnmitnahmen bis 26.900 Punkte möglich. Diese Bewegung sahen wir bereits einmal am Morgen. Darunter rückt die offene Kurslücke in den Fokus. Ein vollständiger Rücklauf bis 26.663 Punkte (das untere Ende der Kurslücke) würde das heutige Aufwärtsgap schließen. Die frühere Rekordzone um 26.694 Punkte bleibt dabei eine wichtige charttechnische Orientierung.