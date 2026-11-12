Wieder massenhaft Bombendrohungen gegen Schulen in Italien

Rom, 12. ⁠Nov (Reuters) - In Italien hat es erneut massenhaft Bombendrohungen gegen Schulen gegeben. Mehr als 1800 Schulen seien am Donnerstag von solchen Droh-E-Mails betroffen gewesen, teilte die Regierung in Rom mit. Allerdings wies sie diesmal die örtlichen Behörden und Schulleitungen an, den Unterricht fortzusetzen, sofern ‌keine glaubwürdigen Gründe für eine Gefahr vorlägen. Die Polizei in Rom erklärte, es gebe keine Anhaltspunkte für eine reale Bedrohung. Am Mittwoch waren landesweit rund 6300 Schulen ⁠nach Droh-Mails ⁠evakuiert worden, die sich als falscher Alarm herausstellten und europaweiten Drohungen gegen Fluggesellschaften in der Vorwoche ähnelten. Die Regierung will nun die Regeln für Sicherheitsalarme ändern. Künftig sollen Gebäude bei massenhaften Droh-Mails im Regelfall nicht mehr geräumt werden, sofern keine konkreten Hinweise auf eine tatsächliche Gefahr vorliegen.

Ministerpräsidentin Giorgia Meloni berief am Donnerstag ein Treffen ‌mit Oppositionsführern ein, um über das Vorgehen zu beraten. ‌Die Opposition warf der Regierung unzureichende Investitionen in die Cybersicherheit vor. Der ehemalige Ministerpräsident Matteo Renzi erklärte nach dem zweistündigen Treffen, der Vorfall vom Mittwoch hätte mit einem guten ⁠Antivirenprogramm besser bewältigt werden können. Zudem hatten andere betroffene Länder wie Irland, Schottland und ‌Nordirland ähnliche Drohungen aus dem Ausland erhalten. Die ⁠dortigen Behörden stuften diese jedoch direkt als Täuschung ein und ließen den Unterricht weiterlaufen. Die Chefin der oppositionellen Sozialdemokraten (PD), Elly Schlein, forderte eine stärkere Koordinierung der Cybersicherheitsbehörden und eine Umschichtung von Ressourcen hin zur Cyberabwehr.

Die Vorfälle in ‌Italien reihen sich in eine Serie von ⁠Bombendrohungen und Cyberangriffen ein, die zuletzt auch ⁠Rundfunksender, Supermärkte, Blutbanken und die Flugsicherung in fast ganz Europa betrafen. Einige europäische Regierungsvertreter vermuten Russland hinter den Störaktionen, um Verunsicherung zu schüren und das alltägliche Leben in Staaten zu beeinträchtigen, die die Ukraine unterstützen. Frankreich machte den Iran für Hackerangriffe auf Supermarkt-Kühlanlagen verantwortlich. Italienische Behörden betonten jedoch, dass es für eine russische Verwicklung bislang keine Beweise gebe. Die Führung in Moskau weist die Vorwürfe zurück und spricht von einer Schmutzkampagne des Westens. Auch der Iran bestreitet die ⁠Vorwürfe.

Bericht von Angelo Amante, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).