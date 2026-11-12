Wienerberger stellt alles auf den Prüfstand und verschärft Sparkurs

Wien, 12. Nov (Reuters) - ⁠Der österreichische Baustoffkonzern Wienerberger stemmt sich mit einem Sparprogramm und dem Abbau von Kapazitäten gegen die anhaltende Flaute im Wohnungsbau. Nach einem Gewinneinbruch im dritten Quartal kündigte Konzernchef Gerhard Hanke am Donnerstag eine Überprüfung aller Geschäftsbereiche ohne Ausnahmen an. Dabei werden unter anderem das Mauerwerksgeschäft in Westeuropa sowie kleinere, nicht zum Kerngeschäft zählende ‌Bereiche analysiert. Zukäufe sind vorerst auf Eis gelegt, Investitionen werden gedeckelt und die Dividendenpolitik wird überprüft. An der Wiener Börse gaben Wienerberger-Aktien rund zwei Prozent auf 16,86 Euro nach.

Im abgelaufenen Jahresviertel sank ⁠das operative Ergebnis (Ebitda) ⁠auf 180 Millionen Euro nach 202 Millionen Euro vor Jahresfrist, wie der weltgrößte Ziegelhersteller mitteilte. Unter dem Strich brach der Gewinn auf 24 Millionen Euro von 65 Millionen Euro ein. Belastet wurde das Ergebnis von Sonderkosten für Restrukturierungen sowie einem US-Kartellverfahren. Der Umsatz stieg dagegen dank Preiserhöhungen und Zukäufen um acht Prozent auf 1,3 Milliarden Euro. Die Jahresprognose für das operative Ebitda von 640 bis 650 Millionen ‌Euro wurde bestätigt. Für das vierte Quartal kündigte Finanzvorständin Dagmar Steinert ‌jedoch weitere Einmalaufwendungen für den Konzernumbau in Höhe von 70 bis 80 Millionen Euro an.

KEINE SCHNELLE ERHOLUNG IN SICHT

Es werde in den Jahren 2026 und 2027 keine echte Erholung beim Neubau geben, sagte Hanke. Das Unternehmen müsse daher ⁠seine Hausaufgaben machen und die Kosten senken. In einem ersten Schritt sollen dazu in Europa Produktionskapazitäten aus ‌dem Markt genommen werden. Während das Mauerwerksgeschäft in Osteuropa ⁠stark sei, gestalte sich die Lage in Westeuropa schwieriger. Ein kompletter Rückzug stehe derzeit zwar nicht zur Debatte, die Märkte würden jedoch einzeln durchleuchtet. Spätestens im März oder April wolle der Konzern über die Ergebnisse informieren.

Oberste Priorität habe nun der Schuldenabbau: Bis Jahresende soll die ‌Nettoverschuldung von 2,4 auf 2,2 Milliarden Euro sinken. Zudem ⁠soll ein Effizienzprogramm das operative Ergebnis ab 2027 ⁠schrittweise steigern und ab 2029 jährlich um 140 Millionen Euro verbessern.

Finanzchefin Steinert betonte zudem, dass es trotz der angespannten Marktlage keinerlei Druck auf die Liquidität gebe. Wienerberger habe Kreditlinien verlängert und verfüge über mehr als genug Spielraum. Auch bei den Energiekosten sieht sich das Unternehmen gerüstet: Für 2027 seien bereits 80 Prozent des Gasbedarfs über Termingeschäfte abgesichert.

Hanke, der am Mittwoch offiziell zum Vorstandsvorsitzenden ernannt wurde, hatte Wienerberger bereits seit August interimistisch geführt. Sein Vorgänger Heimo Scheuch war aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. Trotz der aktuellen Einschnitte werde Wienerberger bereit sein, sobald der Markt drehe, sagte Hanke. Auch für einen möglichen ⁠Nachfrageboom im Falle eines Friedensabkommens für die Ukraine sei das Unternehmen gerüstet.

Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).