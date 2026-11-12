Windparkbetreiber PNE wächst weiter - gesenkte Prognose bestätigt

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CUXHAVEN (dpa-AFX) - Der Wind- und Solarparkbetreiber PNE hat trotz schwieriger Rahmenbedingungen Umsatz und operatives Ergebnis in den ersten neun Monaten gesteigert. Das Unternehmen verkaufte Windenergie- und Photovoltaikprojekte mit einer Gesamtleistung von rund 361 Megawatt, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in Cuxhaven mitteilte. Der Erlös kletterte in den ersten drei Quartalen bis Ende September im Jahresvergleich um knapp sechs Prozent auf 150,7 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich deutlich von 26,6 auf 43,9 Millionen Euro.

Zudem konnte das Unternehmen den Verlust unter dem Strich reduzieren. Die erst jüngst gekappte Gewinnprognose für das laufende Jahr wegen Verschiebungen einzelner Projekte in diesem Jahr bestätigte der Konzern. Die ursprünglich für 2026 vorgesehenen Ergebnisbeiträge würden teilweise erst 2027 realisiert, hatten die Cuxhavener bereits Mitte Oktober mitgeteilt. Gleichzeitig will PNE einige für den Verkauf geplante Windparks behalten./mne/stk

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