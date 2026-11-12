Witkoff spricht nach Putin-Treffen von Fortschritten

MOSKAU (dpa-AFX) - Im Ringen um ein Ende des Ukraine-Kriegs sieht der US-Sondergesandte Steve Witkoff Bewegung. "Ich glaube, es wurden Fortschritte erzielt", sagte er dem Sender CNN nach einem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Moskau. Mit Blick auf die Gespräche der Ukraine, Russlands und den USA in Abu Dhabi am Dienstag und Mittwoch fügte er hinzu, niemand habe gedacht, dass diese dreiseitigen Gespräche wieder aufgenommen würden. Das sei aber geschehen. "Wir haben einen neuen Termin vereinbart noch dazu", sagte er, ohne Details zu nennen. Die Äußerung lässt sich als mögliche Ankündigung eines neuen Treffens der drei Länder verstehen.

Nach mehr als acht Monaten hatten sich am Dienstag und Mittwoch erstmals wieder eine ukrainische und eine russische Delegation unter US-Vermittlung in Abu Dhabi zu direkten Gesprächen über ein Ende des seit mehr als viereinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskriegs gegenüber gesessen. Der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, und Witkoff reisten anschließend nach Moskau weiter, wo sie Putin trafen.

Der Kremlchef bekräftigte dabei russische Gebietsforderungen. Außerdem schlug er eine zeitlich begrenzte Waffenruhe für die Donbass-Stadt Kostjantyniwka vor, um von dort wie zuletzt aus der von Moskau besetzten Frontstadt Oleschky Zivilisten zu evakuieren. Allerdings ist die Lage in Kostjantyniwka nicht so eindeutig wie in Oleschky. Es gibt dort Militärbloggern zufolge immer noch Stellungen ukrainischer Soldaten.

Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow bezeichnete die Gespräche mit den US-Unterhändlern als konstruktiv und inhaltsreich. Er sagte zudem, dass bei einem geplanten Treffen von Putin und Trump beim Apec-Gipfel der Region Asien/Pazifik in China in der kommenden Woche Beratungen über ein Ende des Ukraine-Kriegs fortgesetzt würden./ksr/DP/he