AKTIEN IM FOKUS: Chip-Branche unter Druck - USA dürften genauer hinschauen

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien der US-Halbleiterbranche sind am Freitag erheblich unter Druck geraten. Die Kurse von Branchengrößen wie AMD , Applied Materials und Broadcom büßten bis zu fast zehn Prozent ein. Auch die Papiere des weiterhin im Rampenlicht stehenden Chip-Giganten Nvidia fielen um knapp vier Prozent. Der Branchenindex Philadelphia Semiconductor Index büßte 5,7 Prozent ein.

Marktexperte Stephen Innes verwies darauf, dass sich nach den jüngsten Turbulenzen rund um Nvidia die Untersuchungen im US-Kongress intensivierten. So habe sich der Sprecher des Repräsentantenhauses, der Republikaner Mike Johnson, für striktere Kontrollen von Ausfuhren hochleistungsfähiger Halbleiter nach China ausgesprochen. "Die politischen Konsequenzen könnten sich weit über den nächsten Quartalsbericht von Nvidia hinaus ausweiten", so Innes./bek

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