ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Dt. Börse auf 'Equal Weight' - Setzt auf Euronext

dpa-AFX · Uhr
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LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Aktien der Deutschen Börse bei unverändertem Kursziel von 320 Euro von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Grace Dargan setzt nun voll auf Euronext-Aktie, die sie am Donnerstagabend mit "Overweight" empfahl. Die Franzosen böten das dynamischste Gewinnwachstum unter den europäischen Börsenbetreibern und seien zunehmend attraktiv bewertet. Dargan betonte, dass sie für Euronext-Aktien mit 210 Euro nun das höchste Kursziel am Markt ansetzt./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 18:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 04:00 / GMT

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