ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Cancom auf 'Kaufen' - Fairer Wert 29 Euro
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Cancom beim fairen Aktienwert von 29 Euro auf "Kaufen" belassen. "Das deutsche Heimatgeschäft stabilisiert sich operativ dank striktem Kostenmanagement, während die Nachfrage nach Hardware gedämpft bleibt". schrieb Armin Kremser am Freitag nach den Zahlen. 2026 sei aber "durch" und 2027 winke ein Gewinnsprung./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 11:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 11:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Das könnte dich auch interessieren
ROUNDUP: Softwareanbieter GFT erhöht Jahresziele im KI-Boom - Aktie legt zugestern, 09:14 Uhr · dpa-AFX
Jensen HuangNvidia-Chef tritt nach Affären zurück - Aktie rutscht weiter abgestern, 15:21 Uhr · dpa-AFX
Mögliche Nachfolge von Jensen HuangFinanzchefin und Top-Entwickler als Nvidia-Chefs gehandeltgestern, 12:20 Uhr · Reuters
Plus-Analysen
70 bis 78 Dollar: Wieso das Anthropic-IPO lohnen könnte10. Nov. · onvista
PlusAnalyse zum Mega-Börsengang
„Premiummarken gehen aus Schocks gestärkt hervor“09. Nov. · onvista
PlusPictet-Expertin über Luxus-Aktien