ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Bechtle auf 'Neutral' - Ziel 38 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bechtle nach Zahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Neutral" belassen. Die finalen Resultate des IT-Dienstleisters hätten den zuvor vorgelegten Eckdaten entsprochen, schrieb Joseph George am Freitag. Die Nachfrage bleibe groß, doch der Free Cashflow werde beeinträchtigt durch hohe Lagerbestände./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 07:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 07:22 / GMT
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