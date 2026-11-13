ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Siemens auf 'Overweight' - Ziel 345 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens nach einer Internetveranstaltung mit Finanzchefin Veronika Bienert auf "Overweight" mit einem Kursziel von 345 Euro belassen. Die jüngsten Geschäftszahlen seien so gut, wenn nicht gar besser ausgefallen als sonst, schrieb Phil Buller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Verhältnisse auf den Märkten der Endabnehmer des Technologiekonzerns und Marktanteilsgewinne untermauerten die Prognosen für 2027./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 17:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 17:26 / GMT
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