Applied Materials: Das Wachstum macht die Aktie attraktiv

Was bewegt die Aktie?

Applied Materials steigert den Umsatz um 53 Prozent und erreicht mit 10,4 Milliarden einen Rekord. Der Umsatz übertrifft die Erwartungen um 100 Millionen. Zugleich steigt der Gewinn um mehr als 90 Prozent und damit deutlich stärker als der Umsatz. Das Unternehmen verbindet somit kräftiges Wachstum mit einer überproportionalen Verbesserung auf der Gewinnseite.

Auch die Bruttomarge steigt deutlich: Sie verbessert sich um 2,5 Prozentpunkte auf über 50 Prozent. Damit nehmen sowohl das Geschäftsvolumen als auch die Profitabilität zu. Die Margenentwicklung ergänzt das starke Umsatzwachstum und unterstreicht die gute operative Entwicklung.

Den größten Umsatzbeitrag liefert der Bereich Semiconductor Systems. Auf ihn entfallen acht Milliarden des Gesamtumsatzes von 10,4 Milliarden. Mit einem Zuwachs von 64 Prozent wächst dieser Bereich stärker als das Unternehmen insgesamt. Damit trägt das größte Geschäft zugleich wesentlich zum hohen Wachstum von Applied Materials bei.

Der Ausblick für das erste Quartal 2027 fällt ebenfalls stark aus. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn liegt die Mitte der jeweiligen Prognosespanne über den Erwartungen. Künstliche Intelligenz sorgt für zusätzliche Halbleiternachfrage. Wenn diese Nachfrage über mehrere Jahre anhält, bietet sie Potenzial für ein entsprechend mehrjähriges Umsatz- und Gewinnwachstum.

Die Aktie fällt vorbörslich dennoch um 0,5 Prozent. Zuvor war der Kurs über mehrere Tage gestiegen und hatte sich von seinen Sechsmonatstiefs entfernt. Die aktuelle Kursreaktion steht damit einer starken Geschäftsentwicklung und einem Ausblick über den Erwartungen gegenüber. Der Rückgang passt eher zu einer allgemeinen Verringerung von Anlagerisiken als zur operativen Entwicklung des Unternehmens.

Martins Einschätzung

Die Bewertung liegt beim Median der vergangenen fünf Jahre. Das Verhältnis von Kurs/Gewinn-Verhältnis zu Gewinnwachstum (PEG) beträgt 0,7 und spricht zusammen mit dem starken Wachstum für eine attraktive Bewertung. Applied Materials bietet langfristig eine interessante Chance: Umsatz, Gewinn und Margen steigen kräftig, während die Prognose weiteres Wachstum unterstützt.