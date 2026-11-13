Ausfall von Microsoft-Diensten bremst Firmen und Behörden weltweit

Bangalore/Sydney, 13. Nov (Reuters) - ⁠Ein massiver weltweiter Ausfall von Microsoft-Diensten wie Outlook und Teams hat auch am Freitag Unternehmen und Behörden sowie Nutzer allgemein rund um den Globus beeinträchtigt. Die Behebung der am Donnerstag aufgetretenen Serverprobleme dauerte auch nach rund zwölf Stunden noch an. Die Bemühungen zur Wiederherstellung der Dienste kämen nicht wie erwartet voran, teilte der US-Softwarekonzern mit. Ein Microsoft-Sprecher ‌in Deutschland wollte sich nicht zu den Problemen äußern und verwies lediglich auf einen Kanal des US-Techriesen auf der Plattform X. Betroffen von der Panne sind dem Konzern zufolge vor allem Funktionen von Microsoft 365, ⁠die auf der ⁠cloudbasierten E-Mail-Plattform Exchange Online basieren. Auf der Website Downdetector wurden in den USA in der Spitze allein mehr als 130.000 Ausfälle gemeldet, bevor sich die Probleme am Freitag auf den asiatisch-pazifischen Raum ausweiteten.

Sensible Regierungsbereiche sind ebenfalls von der Störung betroffen. Der Geheimdienst und die Bundespolizei in Australien meldeten Ausfälle. Die Regierung in Canberra aktivierte ein Abkommen mit Microsoft, um eine vorrangige Wiederherstellung der Systeme sicherzustellen. Der australische Innen- und Cybersicherheitsminister Tony ‌Burke erklärte, Microsoft gehe nicht von einem Cyberangriff aus. Vielmehr handele es ‌sich offenbar um ein fehlerhaftes Update, ähnlich wie bei der weltweiten IT-Panne durch die Sicherheitsfirma CrowdStrike 2024. Auch das US-Repräsentantenhaus meldete Einschränkungen für seine Nutzer. Der Ausfall beeinträchtigte zudem in Japan die Infrastruktur des staatlichen Informationssystems, wie der stellvertretende ⁠Kabinettschef Masanao Ozaki mitteilte.

Die Auswirkungen zogen auch weite Kreise in der Wirtschaft. Die Entwickler von Künstlicher Intelligenz (KI), OpenAI und ‌Anthropic, untersuchten Probleme mit Schnittstellen zu Microsoft-Diensten. Der E-Mail-Support ⁠der indischen Fluggesellschaften IndiGo und Akasa Air war ebenfalls betroffen. Der Ausfall störte zudem das Fondsmanagement von Wertpapierfirmen, Lebensversicherern und Investmentgesellschaften in Taiwan. Ein Unternehmen sagte einer mit der Situation vertrauten Person zufolge sogar ein geplantes Wertpapierpensionsgeschäft ab. Der US-Elektrolastwagenbauer Workhorse Group verschob wegen der IT-Probleme die Vorlage ‌seiner Quartalszahlen auf den 16. November. Beim Luxuskonzern und Cartier-Eigner ⁠Richemont verzögerte sich die Vorlage der Quartalszahlen.

Microsoft hatte ⁠erklärt, dass eine Reihe von Servern unerwartet nicht verfügbar sei. Dies liege jedoch nicht an einem plötzlichen Anstieg des Datenverkehrs. Es ist der zweite Ausfall von Microsoft-365-Diensten in diesem Jahr, nachdem es im Januar zu ähnlichen Problemen gekommen war. Im vergangenen Monat hatte zudem ein Ausfall der Cloud-Plattform Azure weltweit für Störungen gesorgt. Marktanalyst Josh Gilbert von der Handelsplattform eToro erklärte, dass wiederholte Ausfälle das Vertrauen der Kunden in Microsoft langfristig beschädigen könnten. Wenn Zuverlässigkeit zu einem wiederkehrenden Problem werde, gebe dies jeder IT-Abteilung einen Grund, zweimal nachzudenken, bevor sie noch mehr Geschäfte in die Hände eines einzigen Anbieters lege.

(Bericht von Harshita Mary Varghese, ⁠Anzar Mehraj, Katha Kalia, Preetika Parashuraman, Shubham Kalia und Stefica Bikesh, geschrieben von Alexandra Falk und Matthias Inverardi, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)