Bechtle baut Vorräte wegen hohem Projektvolumen auf

NECKARSULM (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Bechtle hat im dritten Quartal wegen des hohen Projektvolumens und in Erwartung steigender Preise für Speicherchips seine Vorräte aufgestockt. Daher verzeichnete das Unternehmen im Tagesgeschäft einen Finanzmittelabfluss. Der sogenannte operative Cashflow lag bei minus 29,5 Millionen Euro, wie der im MDax notierte Konzern am Freitag zur Vorlage der endgültigen Quartalszahlen mitteilte. Damit ergibt sich für die ersten neun Monate ein Minus von 131 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr erwartet Bechtle aber unverändert einen deutlich positiven operativen Cashflow.

Der Umsatz stieg in den drei Monaten bis Ende September im Vergleich zum Vorjahresquartal um gut 6 Prozent auf 1,69 Milliarden Euro, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Der Vorsteuergewinn kletterte, wie bereits bekannt, um knapp 14 Prozent auf 91,7 Millionen Euro. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre ein Gewinn von 63,6 Millionen Euro nach 57,5 Millionen Euro ein Jahr zuvor.

Die Bechtle-Aktie notierte am Vormittag gut ein halbes Prozent im Minus. Ein Händler kritisierte, dass der Umsatz die Erwartungen leicht verfehlt habe, lobte aber den Auftragsbestand, der nun konkret genannt wurde. Dieser stieg nach neun Monaten des laufenden Jahres auf ein Rekordniveau von 3,6 Milliarden Euro.

Ferner bestätigte Bechtle die bereits Anfang November erhöhte Jahresprognose. Der Vorsteuergewinn dürfte 2026 um mehr als 10 Prozent steigen. Beim Umsatz geht der Ende des Jahres ausscheidende Bechtle-Vorstandschef Thomas Olemotz weiter von einem Anstieg zwischen 5 und 10 Prozent aus, beim Geschäftsvolumen von mehr als 10 Prozent. Es war bereits die zweite Prognoseerhöhung in diesem Jahr./niw/mis/stk