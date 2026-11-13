Börsenbetreiber Euronext: Firmen sollen wegen Microsoft-Ausfall Telefone nutzen

Brüssel, ⁠13. Nov (Reuters) - Wegen der weltweiten Störung beim E-Mail-Dienst Microsoft Outlook sollen börsennotierte Unternehmen dem europäischen Börsenbetreiber Euronext wichtige Firmeninformationen über das Telefon ‌durchgeben. Die Teams für Kapitalmaßnahmen und Börsenzulassungen seien derzeit von einer Unterbrechung der E-Mail-Kommunikation betroffen ⁠und ⁠könnten keine Nachrichten empfangen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Bei dringenden Angelegenheiten wie Handelsaussetzungen oder Kapitalmaßnahmen sollten sich die Unternehmen telefonisch an den zuständigen Börsenbetreiber wenden. ‌Nutzern der Plattform MyEuronext riet ‌das Unternehmen, über Mobiltelefone anzurufen und die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu nutzen. Euronext betreibt unter anderem die ⁠Börsen in Paris, Brüssel, Lissabon, Amsterdam, Oslo, ‌Athen und Mailand.

Man habe ⁠sichergestellt, dass man über ausreichende Kapazitäten verfüge, um die Lage und die zusätzliche Arbeitsbelastung zu bewältigen, sagte eine Sprecherin. Zudem ‌würden geeignete ⁠Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um die Identität ⁠der Anrufer zuverlässig zu überprüfen und die Vertraulichkeit der Kommunikation zu gewährleisten. Der Ausfall von Microsoft-Diensten wie Outlook, Teams und Copilot betrifft Millionen von Nutzern weltweit.

(Bericht von Inti Landauro, bearbeitet von Myria Mildenberger; redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)