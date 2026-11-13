Berlin, 13. ⁠Nov (Reuters) - Das BSI hat nach den jüngsten Hackerangriffen vor weiter existierenden Schwachstellen in bestimmten Kühlsystemen gewarnt. "Es sollte geprüft werden, ob die betroffenen Geräte direkt über das Internet erreichbar sind", teilte das ‌Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) am Freitag in einem mit. "Falls dies der Fall ist, sollten die Geräte offline genommen ⁠werden ⁠und bei benötigter dauerhafter Verbindung zu anderen Standorten diese Verbindung durch Nutzung eines VPN abgesichert werden." IT-Sicherheitsverantwortliche sollten zudem prüfen, ob sie Updates für die betriebenen AController K-SM800A der Firma Danfoss aufspielen könnten. Hintergrund sind Hackerangriffe, bei denen Supermarkt-Kühlregale, ‌die dieses System verwenden, manipuliert wurden.

Das BSI ‌warnte, dass das Unternehmen bisher keine ausreichenden Software-Updates gegen die Angriffe zur Verfügung gestellt habe. "Auch neue Patches stellen keine Garantie dar, dass ⁠in einem betroffenen Produkt nicht weitere Schwachstellen in kurzer Zeit ‌bekannt werden. Deshalb sollten industrielle ⁠Steuerungssysteme (ICS) nicht direkt aus dem Internet erreichbar sein", heißt es in der BSI-Warnung.

Auch die US-Behörden hatten vor einer anhaltenden Cyberbedrohung für industrielle Kühlsysteme gewarnt. Unbekannte Hacker hätten ‌es auf Schwachstellen in mit ⁠dem Internet verbundenen Temperaturreglern von ⁠Lebensmitteleinzelhändlern und Kühlhäusern abgesehen, hatte es vor einer Woche in einer gemeinsamen Erklärung der Bundespolizei FBI, der Cybersicherheitsbehörde CISA sowie der Ministerien für Gesundheit, Verkehr und Landwirtschaft geheißen. Gelinge den Tätern der Zugriff, könnten sie die Temperatur verändern. Der Warnung ging eine Reihe von Cyberattacken auf gewerbliche Kühlanlagen in den USA und Europa voraus.

(Bericht von Andreas Rinke; ⁠redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)