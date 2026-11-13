Bundeshaushalt 2027 steht - Neuverschuldung steigt auf 210 Milliarden Euro

- von Holger ⁠Hansen

Berlin, 13. Nov (Reuters) - Der Bundeshaushalt für 2027 steht und sieht mit neuen Schulden von über 210 Milliarden Euro die zweithöchste Neuverschuldung in der Geschichte der Bundesrepublik vor. Nach mehr als 15-stündigen Verhandlungen hat der Haushaltsausschuss des Bundestages am frühen Freitagmorgen die letzten Änderungen am Etatentwurf beschlossen. Die Ausgaben im Kernhaushalt steigen auf 560,9 Milliarden Euro und liegen damit rund 5,5 Milliarden Euro über dem ursprünglichen Regierungsentwurf. Das geht aus einer ‌der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Übersicht über die Ergebnisse der sogenannten Bereinigungssitzung hervor.

Scharfe Kritik kam von der Opposition. Linken-Haushaltspolitiker Dietmar Bartsch sprach von einem unseriösen Haushalt. Grünen-Haushaltspolitiker Sebastian Schäfer warf Union und SPD Haushaltstricks vor. Vertreter der Koalition aus Union und SPD hoben ⁠hervor, dass es trotz ⁠schwieriger Finanzlage gelungen sei, wichtige politische Schwerpunkte etwa bei Verteidigung und Investitionen zu setzen.

INVESTITIONEN AUFGESTOCKT - ARBEITSMINISTERIUM ÜBER 200 MRD

Deutlich aufgestockt wurden die Investitionen im Kernhaushalt. Dafür sind nun 61,8 Milliarden Euro vorgesehen, rund 5,6 Milliarden Euro mehr als im Entwurf der Bundesregierung geplant. Die Steuereinnahmen werden mit 396,2 Milliarden Euro veranschlagt und fallen rund 1,5 Milliarden Euro höher aus.

Größter Ausgabenposten bleibt der Etat des Arbeitsministeriums. Er steigt im Vergleich zum Entwurf um rund 1,8 Milliarden auf 203,3 Milliarden Euro. Auch das Gesundheitsministerium erhält deutlich mehr Geld. Der Etat ‌wächst um rund 780 Millionen auf 15,1 Milliarden Euro. Dagegen sinken die Ausgaben im ‌Verkehrsministerium im Vergleich zum Entwurf um eine Milliarde auf 25,3 Milliarden Euro. Für die Verteidigung sind im Kernhaushalt weiterhin knapp 109,7 Milliarden Euro vorgesehen. Hinzu kommen Ausgaben aus dem Sondervermögen Bundeswehr.

LINKE: "IRRGARTEN VON SCHULDEN" - GRÜNE: "DREISTE TRICKS"

Bartsch sprach von einem unseriösen Haushalt. Das sei ein "Irrgarten aus Schulden, Tricks und Verschiebungen". ⁠Sollte die Koalition nicht zu einer soliden Finanzpolitik zurückkehren, drohten härteste Sozialkürzungen bei gleichzeitig steigenden Steuern und Abgaben. Grünen-Haushälter Schäfer erklärte: "Diese Koalition schustert ‌sich ihren Haushalt mit immer dreisteren Tricks zusammen." Die Ausgaben für ⁠die Grundsicherung würden kleingerechnet, milliardenschwere Darlehen für die Bundesagentur für Arbeit als Schulden verschleiert und neue Schulden mit der Autobahn GmbH noch teurer gemacht. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) würden sich mit diesem Haushalt über die nächste Haushaltsklippe retten, den kommenden Generationen aber eine gigantische Rechnung hinterlassen.

CDU-Haushaltspolitiker Christian Haase sprach dagegen von einem Etat unter der Überschrift "Konsolidieren, ‌investieren und den Zusammenhalt stärken". Es gehe darum, klare Prioritäten zu setzen, ⁠etwa beim Zivilschutz, bei der Verteidigung sowie bei Investitionen ⁠in Verkehr und Forschung. Zugleich müsse ein starker Sozialstaat erhalten bleiben: "Durch viele einzelne Maßnahmen stärken wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt."

SPD-Haushälter Thorsten Rudolüh erklärte, die Koalition habe eine Haushaltslücke von 34 Milliarden Euro schließen müssen: "Das war eine enorme Kraftanstrengung." Für die SPD sei entscheidend gewesen, trotz der Haushaltsprobleme Verbesserungen für berufstätige Familien und Kinder zu erreichen. Die Koalition habe klare Prioritäten für Sicherheit, Wirtschaft und Zusammenhalt gesetzt.

Mit dem Abschluss der Bereinigungssitzung sind die parlamentarischen Haushaltsberatungen weitgehend beendet. Die Fraktionen wollen die Ergebnisse am Freitagvormittag auf mehreren Pressekonferenzen erläutern. Der Bundestag soll den Bundeshaushalt 2027 in der letzten Novemberwoche verabschieden.

In der Koalition dauert der Streit allerdings an. Aus der Union gibt es weiter Forderungen, auch eine Senkung der Stromsteuer für alle einzuplanen. Erst kurz vor der Bereinigungssitzung hatten sich Union ⁠und SPD darauf verständigt, auf die geplante Plastiksteuer zu verzichten und die Zuckersteuer auf 2028 zu verschieben. Auch Kürzungen bei Sozialleistungen wurden teilweise zurückgenommen.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)