Bundestag verlängert Mandat für Bundeswehr-Einsatz im Mittelmeer

dpa-AFX · Uhr
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BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundeswehr beteiligt sich auch im kommenden Jahr an der Nato-Mission "Sea Guardian" zur Überwachung des Mittelmeers. Eine Mehrheit im Bundestag stimmte für eine Verlängerung des Mandats. Allerdings soll der Personaleinsatz verkleinert werden: Statt bisher maximal 550 Soldatinnen und Soldaten sollen nun nur noch bis zu 440 Armeeangehörige in der Mission zum Einsatz kommen. Die Überwachungsmission soll einen Beitrag zur Bekämpfung von Terrorismus und Waffenschmuggel leisten. Der Bundestag verlängerte die deutsche Beteiligung um ein Jahr bis Ende November 2027./rbo/DP/men

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