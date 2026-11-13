Chipgeschäft wächst bei hohen Produktionskosten

Cerebras: Das Wachstum überzeugt, die Marge halbiert sich

onvista · Uhr

Cerebras steigert den Umsatz im dritten Quartal um 70 Prozent und erzielt einen Gewinn von 0,12 Dollar je Aktie. Die höhere Jahresprognose und erste Microsoft-Aufträge überzeugen, während die halbierte Bruttomarge und die starke Abhängigkeit von wenigen Kunden erhebliche Risiken bedeuten.

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Was bewegt die Aktie?

Cerebras produziert Chips, die erheblich größer als Standardchips sind. Dieser Ansatz findet zunehmend Akzeptanz bei großen Kunden. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 70 Prozent auf 231 Millionen Dollar. Trotz dieses kräftigen Wachstums verfehlte das Unternehmen die Umsatzerwartungen leicht. Der Gewinn erreichte 0,12 Dollar je Aktie, nach einem Verlust von 0,10 Dollar im Vorjahresquartal.

Die Entwicklung der Bruttomarge fällt deutlich schwächer aus. Sie sank gegenüber dem Vorjahr von 40 auf 20 Prozent und halbierte sich damit. Der Ausbau der Produktionslinien verursacht hohe Kosten. Das starke Umsatzwachstum geht somit derzeit mit einer deutlich geringeren Bruttomarge einher. Entscheidend bleibt, wann höhere Umsätze auch wieder höhere Margen ermöglichen.

Für das Gesamtjahr 2026 hebt Cerebras die Umsatzprognose auf 940 bis 960 Millionen Dollar an. Die bisherige Konsenserwartung lag bei rund 890 Millionen Dollar. Damit liegt auch das untere Ende der neuen Prognosespanne deutlich über dieser Erwartung. Für das kommende Jahr erwartet die Unternehmensführung eine Verdreifachung des Umsatzes. Der Ausblick unterstreicht die starke Nachfrage.

Zugleich verbreitert Cerebras seinen Kundenkreis: Im abgeschlossenen Quartal erhielt das Unternehmen erste Aufträge von Microsoft. OpenAI bleibt mit Abstand der größte Kunde und steht für einen großen Teil der Aufträge. Rund 72 Prozent des Umsatzes im dritten Quartal entfielen auf lediglich zwei Kunden. Weitere große Auftraggeber bleiben deshalb für eine breitere Umsatzverteilung wichtig.

Die Aktie legt vorbörslich rund zehn Prozent zu. Zugleich verringert sich der Kurs gegenüber früheren vorbörslichen Ständen von über 100 Euro auf 96,50 Euro. Das institutionelle Interesse ist bereits ausgeprägt: 567 Fonds halten Positionen in Cerebras. Die positive Kursreaktion trifft damit auf erhebliches Interesse professioneller Anleger und weiterhin hohe operative Risiken.

Martins Einschätzung

Das Umsatzwachstum, die höhere Jahresprognose und die ersten Microsoft-Aufträge überzeugen. Die größten Risiken liegen in der Umsetzung des Wachstums und der Konzentration auf wenige Kunden. Solange der Produktionsausbau die Bruttomarge belastet, bleibt die Aktie risikoreich. Wenn Cerebras steigende Umsätze mit höheren Margen verbindet und weitere große Kunden gewinnt, verbessert sich die Ausgangslage für neue Positionen.

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