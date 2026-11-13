Cisco: Starkes Wachstum rechtfertigt die höhere Bewertung

Was bewegt die Aktie?

Cisco hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 den Umsatz um 24 Prozent auf 18,5 Milliarden Dollar gesteigert. Damit übertrifft das Unternehmen die Erwartungen um rund 400 Millionen Dollar. Auch der Gewinn je Aktie fällt mit 1,40 Dollar höher aus als die erwarteten 1,33 Dollar.

Die Aktie stieg in einer ersten Reaktion auf die Quartalszahlen zunächst um etwas mehr als zwei Prozent. Anschließend wechselte die Kursentwicklung die Richtung: Im vorbörslichen Handel beträgt der Verlust 3,1 Prozent. Damit steht den besser als erwarteten Geschäftszahlen ein Kursrückgang gegenüber, nachdem die Aktie am Vortag im regulären US-Handel gestiegen war.

Besonders kräftig wächst das Netzwerkgeschäft: Hier legt der Umsatz um 43 Prozent zu. Der Ausbau der Infrastruktur für künstliche Intelligenz (KI) sorgt für zusätzliche Umsätze mit Netzwerken in Rechenzentren. Zugleich steigt damit Ciscos Abhängigkeit von den weiteren Ausgaben der großen Betreiber von Cloud- und Rechenzentrumsinfrastruktur.

Für das zweite Quartal liegt Ciscos Ausblick sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn deutlich über den Erwartungen. Auch die Prognose für das gesamte Geschäftsjahr 2027 übertrifft die Erwartungen. Cisco hat seine Gewinnprognose angehoben und rechnet nun mit einem Gewinn je Aktie zwischen 5,47 und 5,53 Dollar.

Das KI-Geschäft soll im kommenden Jahr mehr als neun Milliarden Dollar Umsatz erzielen. Das entspräche einem Wachstum von mehr als 100 Prozent und unterstreicht die Bedeutung dieses Geschäfts für Ciscos weitere Entwicklung. Wenn die großen Infrastrukturbetreiber ihre Ausgaben weiter ausweiten, dürfte Cisco davon profitieren und seinen positiven operativen Trend fortsetzen.

Martins Einschätzung

Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt aktuell bei rund 20. Im Median der vergangenen fünf Jahre betrug es 15,7. Das kräftige Umsatzwachstum und die steigenden Gewinne rechtfertigen diesen Bewertungsaufschlag.

Ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von etwa 22 erscheint angesichts dieser Entwicklung angemessen. Daraus ergibt sich zusätzlicher Bewertungsspielraum. Wenn Cisco Umsatz und Gewinn weiter steigert, sollte die Aktie mittelfristig ebenfalls zulegen.