Dax Chartanalyse 13.11.2026

Das alte Allzeithoch wird nun entscheidend für den Dax

onvista · Uhr

Der Dax stabilisiert sich nach dem Abprall an 27.000 Punkten am alten Allzeithoch bei 26.690 Punkten. Diese Unterstützung entscheidet über den weiteren Verlauf.

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Dax Unterstützungen:26.660/26.690 intraday26.600 Wochenmarke
Dax Widerstände:26.800 intraday26.900/27.000

Dax Rückblick

Der Dax erreichte am Donnerstag ein neues Allzeithoch bei rund 27.000 Punkten. Starke Quartalszahlen von Siemens und freundliche US-Vorgaben hatten zunächst für deutliche Kursgewinne gesorgt. An der Marke setzte jedoch eine Verkaufswelle ein, die den Index im weiteren Handelsverlauf bis in den Bereich um 26.700 Punkte zurückführte. Damit wurde ein Großteil der anfänglichen Gewinne wieder abgegeben. Das bisherige Rekordhoch bei 26.694 Punkten rückte dadurch erneut in den Mittelpunkt. Der Donnerstag schloss bei 26.772 Punkten mit einem Plus von 109 Punkten beziehungsweise 0,4 Prozent.

Auch die Wall Street schloss schwächer. Der Dow Jones verlor 0,4 Prozent auf 52.297 Punkte, der S&P 500 gab 0,35 Prozent auf 7.592 Punkte nach. Der Nasdaq Composite fiel um 0,4 Prozent auf 25.366 Punkte. Insbesondere die Schwäche von Nvidia belastete die Stimmung im Technologiesektor, während steigende Ölpreise und Anleiherenditen zusätzlichen Druck ausübten.

Dax Chartanalyse

Im Chart der Haupt-Handelszeiten von 9:00 Uhr bis 17:30 Uhr zeigt sich der deutliche Abprall an der runden Marke von 27.000 Punkten. Nach dem gestrigen Rücksetzer testete der Dax mehrfach die ehemalige Rekordzone um 26.690 Punkte, ohne diese nachhaltig zu unterschreiten.

Am Freitagvormittag setzt sich die Stabilisierung fort. Gegen 10:45 Uhr notiert der Index bei rund 26.746 Punkten. Damit bleibt er oberhalb des alten Allzeithochs, während die Marke von 27.000 Punkten vorerst einen deutlichen Widerstand bildet. Die Unterstützung bei 26.690 Punkten ist somit entscheidend für den kurzfristigen Trend.

Dax Chartanalyse 13.11.2026
Quelle: Tradingview

Dax Ausblick

Solange sich der Dax oberhalb von 26.690 Punkten behauptet, bleibt eine erneute Aufwärtsbewegung möglich. Zunächst müsste der Index die Marke von 26.800 Punkten überwinden. Darüber folgen 26.900 Punkte und anschließend das Allzeithoch bei 27.000 Punkten.

Fällt der Dax dagegen nachhaltig unter 26.690 Punkte, wäre dies ein erstes Schwächesignal. Weitere Rückgänge bis 26.600 und anschließend 26.500 Punkte wären möglich. Darunter könnte die noch offene Kurslücke (siehe Chartbild) vom Donnerstag mit einem Rücklauf in Richtung 26.400 und 26.300 Punkte wieder stärker in den Fokus rücken.

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Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU96VA) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 13.11.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 24.079,94 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DN57HU) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 13.11.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 29.409,70 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

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