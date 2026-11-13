Dax-Anleger atmen nach Rekordrally durch

Frankfurt, 13. Nov (Reuters) - Nach ⁠der jüngsten Rekordrally haben sich die Dax-Anleger am Freitag eine Verschnaufpause gegönnt. Der deutsche Leitindex trat mit 26.774 Punkten auf der Stelle, auch der EuroStoxx50 notierte wenig verändert. Angesichts der jüngsten Kursgewinne sei dies eine gute und gesunde Bewegung, sagte Thomas Altmann von QC Partners. Am Donnerstag hatte der Dax erstmals in seiner Geschichte kurzzeitig die 27.000-Punkte-Marke übersprungen. Auf Wochensicht katapultierten der jüngste Ölpreisrückgang und starke Firmenbilanzen den Dax um 3,7 Prozent in die Höhe.

Laut Jochen ‌Stanzl von der Consorsbank sind die "weiteren Aussichten für den Dax konstruktiv, wenn er es schafft, die Gewinne ins Wochenende zu retten, und es vermeidet, sie wie vergangene Woche gleich wieder abzugeben". Ein Unsicherheitsfaktor bleibt allerdings der Tech-Sektor. Viele Chip- und KI-Werte litten weiterhin unter dem Führungswechsel ⁠bei Nvidia. Der europäische ⁠Branchenindex gab 0,7 Prozent nach, seit Mittwoch hatte er rund 1,5 Prozent an Wert eingebüßt. Im Dax verloren Infineon 1,4 Prozent, Aixtron im MDax zwei Prozent. Die Papiere von Nvidia notierten im vorbörslichen US-Handel leicht im Minus, nachdem sie auf Wochensicht um fast elf Prozent abgerutscht waren.

Investoren sind besorgt darüber, was Jensen Huangs Rücktritt nach Berichten über außereheliche Beziehungen und eine mögliche Spionageaffäre für die künftige KI-Entwicklung bedeutet. "Es gibt nun niemanden mehr, der sich so sehr für KI einsetzt, wie Jensen Huang das tat", sagte Kathleen Brooks, Research-Direktorin bei XTB. Die Nvidia-Krise trifft den Tech-Sektor in ‌einer ohnehin schon schwierigen Zeit, da der Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen die ‌Furcht vor einer strengeren Regulierung von KI geschürt hat. In der vergangenen Woche erfasste eine Verkaufswelle rund um den Globus den Sektor.

E.ON UNTER GRÖSSTEN DAX-GEWINNERN

Auf der Gewinnerseite standen im Dax unter anderem die Aktien von E.ON, die sich um 1,5 Prozent verteuerten. Die Bundesregierung will sich Medienberichten zufolge aus geostrategischen Gründen an der ⁠Atomfirma Urenco beteiligen. Bislang halten Großbritannien und die Niederlande je ein Drittel der Anteile. Ein weiteres Drittel gehört gemeinsam den Energie-Konzernen E.ON und RWE. ‌RWE notierten 0,6 Prozent fester. Dass die beiden Konzerne über einen Ausstieg bei ⁠Urenco nachdenken, ist bekannt. Eine Stellungnahme lehnten der Bund und die Konzerne ab.

Am Devisenmarkt verliehen die Spekulationen auf stark steigende US-Zinsen dem Dollar ordentlich Rückenwind. Der Dollar-Index markierte vor der Veröffentlichung des US-Erzeugerpreisindex am Nachmittag mit 103,277 Punkten ein frisches 19-Monats-Hoch. Auf Wochenbasis legte der Greenback um 0,9 Prozent zu – so stark wie seit September nicht mehr. Nach Einschätzung von Carol Kong von der ‌Commonwealth Bank of Australia könnte der Dollar seine starke Dynamik erst einmal beibehalten, ⁠insbesondere wenn es weitere Signale für deutliche Zinserhöhungen geben ⁠sollte.

Einige Vertreter der US-Notenbank Fed signalisierten zuletzt, offen für eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte zu sein, sollte sich der Preisdruck nicht abschwächen. Händler kalkulieren laut dem CME FedWatch-Tool eine Wahrscheinlichkeit von 12,1 Prozent für eine solche Zinserhöhung im nächsten Monat ein. An den Rentenmärkten hinterließen die Zinsspekulationen ebenfalls ihre Spuren. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsbonds lag bei 5,1433 Prozent, das war der höchste Stand seit mehr als drei Wochen.

ÖLPREISENTWICKLUNG IST MIT VIELEN FRAGEZEICHEN VERBUNDEN

Neben der Zinspolitik ist auch die Lage in Nahost mit vielen Fragezeichen verbunden. Die Hoffnung auf eine baldige Lösung des Iran-Krieges erhielt zum Wochenschluss einen Dämpfer. Die iranischen Revolutionsgarden haben nach Angaben staatlicher Medien ein US-Frühwarnradar in Bahrain angegriffen. Dies sei die Vergeltung für einen Luftangriff auf einen Telekommunikationsturm in der südiranischen Stadt Sirik, hieß es. Es ist der erste derartige Angriff auf US-Militäreinrichtungen in einem ⁠Golfstaat seit Anfang September. Auf Wochensicht haben die Preise für das Nordseeöl Brent und WTI um mehr als zwei Prozent auf 95,78 beziehungsweise 88,35 Dollar je Fass nachgegeben.

(Bericht von: Daniela Pegna. redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)