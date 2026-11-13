Dax gibt etwas ab – wilde Kursbewegung bei CTS nach Zahlen

Nach seinem jüngsten Höhenflug hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag eine Atempause eingelegt. Der Dax sank in den ersten Handelsminuten um 0,3 Prozent auf 26.705 Punkte. Am Vortag war der Leitindex erstmals über die runde Marke von 27.000 Punkten geklettert, letztlich aber darunter geblieben. Auf Wochensicht zeichnet sich für den Dax ein Plus von rund dreieinhalb Prozent ab.

Der MDax verlor am Freitagmorgen 0,4 Prozent auf 30.736 Zähler. Für den Eurozone-Leitindex Euro Stoxx 50 ging es um 0,3 Prozent abwärts.

Die Vorgaben aus Übersee sind durchwachsen und die Geopolitik liefert hinsichtlich eines möglichen Endes des Iran-Kriegs keine klaren Signale. Die Ölpreise zeigten sich zuletzt stabil. Der Technologiesektor steckt den Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang derweil gut weg.

CTS Eventim mit wilden Schwüngen

Im MDax gab es vor allem beim Ticket-Vermarkter CTS Eventim wilde Kursbewegungen. Nach einem Xetra-Schluss von 60 Euro am Donnerstag gab der Kurs nach Zahlen vorbörslich bis auf 56 Euro ab – 6,7 Prozent. Mit Börseneröffnung drehte der Kurs dann aber ins Plus auf bis zu 62 Euro; gut drei Prozent.

Das Unternehmen hatte im dritten Quartal wegen Problemen im Veranstaltungsgeschäft weniger umgesetzt und verdient. Der Eventvermarkter habe ein durchwachsenes Quartal hinter sich, schrieb Analystin Annick Maas von Bernstein Research. Die Bestätigung der Jahresprognose wirke aber beruhigend. Maas glaubt, dass sich das Unternehmen die entscheidenden Impulse für den Kapitalmarkttag in der kommenden Woche aufgehoben hat.

(mit Material von dpa-AFX)

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